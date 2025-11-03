Phá liên tiếp những cơ sở vi phạm trên địa bàn Hà Nội

Không đăng ký kinh doanh, không số nhà, thậm chí không có giấy phép hoạt động…, đó là những cơ sở, địa điểm sản xuất, kinh doanh "nhiều không" bị lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội phát hiện, xử lý trong thời gian qua.

Mới đây nhất, ngày 27/10/2025, Đội Quản lý thị trường số 1 Chi cục QLTT Hà Nội tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh tại khu đấu giá Đồng Danh - Đồng Cộc, phường Phú Lương, thành phố Hà Nội.

Qua kiểm tra hàng hóa và hóa đơn, lực lượng chức năng xác định cơ sở đang bày bán một lượng lớn sản phẩm mang dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu ZARA gồm: 6.068 đôi guốc ghi nhãn hiệu ZARA; 1.203 đôi dép có bao bì in chữ ZARA; 239 đôi giày mang nhãn hiệu ZARA.

Điểm san chiết khí gas trái phép tại xã Thanh Trì.

Tổng cộng hơn 7.500 sản phẩm các loại, đều có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu ZARA đang được bày bán. Theo xác minh ban đầu, toàn bộ số hàng hóa này được quảng bá, rao bán công khai trên trang cá nhân mạng xã hội Facebook. Hình ảnh, giá niêm yết và thông tin về sản phẩm mang nhãn hiệu ZARA được đăng tải thường xuyên trên trang này, hướng đến người tiêu dùng trong nước.

Điều đáng chú ý là tại thời điểm kiểm tra, cơ sở kinh doanh do ông Phan Huy Dũng làm chủ đang hoạt động kinh doanh, nhưng không đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định pháp luật.

Theo khoản 2 Điều 4 và điểm c khoản 1, điểm a khoản 3 Điều 62 Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định trường hợp không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong những trường hợp phải đăng ký theo quy định có thể bị xử phạt hành chính với số tiền 5-10 triệu đồng với cá nhân vi phạm, trường hợp tổ chức vi phạm bị phạt gấp đôi. Ngoài bị phạt tiền, người vi phạm bị buộc đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định.

Trước đó, ngày 11/10/2025, Đội Quản lý thị trường số 7 thuộc Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với Đội 7 Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP Hà Nội tiến hành kiểm tra một cơ sở kinh doanh khí LPG tại thôn 2, Yên Mỹ, xã Thanh Trì, TP Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang thực hiện hoạt động sang chiết, nạp và kinh doanh khí LPG trái phép. Đoàn kiểm tra đã tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện liên quan đến hoạt động vi phạm, gồm: 101 chai LPG (trong đó có 46 chai đã chiết nạp chứa 837,1 kg khí, 55 vỏ chai LPG), 6 cân chiết nạp LPG, cùng bồn kim loại dung tích 10.000 lít chứa 3.025 kg khí LPG để xử lý theo quy định.

Lực lượng QLTT kiểm tra cơ sở không đăng ký kinh doanh.

Điều đáng lo ngại trong vụ việc này, đó là chủ cơ sở không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai và không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa. Chưa kể, địa điểm thực hiện hoạt động sang chiết, nạp và kinh doanh khí LPG cũng không được đăng ký, vốn là khu đất nông nghiệp nằm trên cánh đồng thuộc xã Thanh Trì.

Vụ vi phạm "nhiều không" khác ghi nhận ngày 9/10 vừa qua, liên ngành Đội phòng ngừa, điều tra án kinh tế, tham nhũng trong lĩnh vực giao thông, bưu chính, viễn thông (Đội 4) thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội và Đội Quản lý thị trường số 14 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) kiểm tra, phát hiện, thu giữ số lượng lớn xúc xích không rõ nguồn gốc.

Qua công tác trinh sát, nắm tình hình, lược lượng liên ngành Đội 4 Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Hà Nội và Đội QLTT số 14 Chi cục QLTT TP Hà Nội và phát giác địa điểm nghi vấn tập kết thực phẩm không rõ nguồn gốc tại khu vực ngõ 16 đường Đỗ Xuân Hợp, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Sau khi dựng được quy luật hoạt động của các cá nhân liên quan tại địa điểm này, trưa 9/10, liên ngành Công an - Quản lý thị trường kết hợp Công an phường Từ Liêm đã bất ngờ kiểm tra 1 ngôi nhà không số được tận dụng là kho hàng tại ngõ 16 đường Đỗ Xuân Hợp.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện gần 1,7 tấn xúc xích được đóng gói trong túi bóng dán tem nhãn nước ngoài, không có tem nhãn phụ tiếng Việt. Lực lượng chức năng yêu cầu cá nhân liên quan xuất trình các giấy tờ pháp lý, nhưng đã không đáp ứng được đầy đủ.

Qua làm việc, chủ số hàng là P.T.S (SN 1980, trú tại phường Yên Hòa, Hà Nội) khai nhận đã thu mua số thực phẩm trên mạng xã hội, sau đó tiêu thụ tại thị trường Hà Nội và các tỉnh lân cận... Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ số thực phẩm vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Từ những vụ việc trên đã cảnh báo thực trạng và là đòi hỏi, yêu cầu cấp bách đối với các chính quyền địa phương trong công tác quản lý, giám sát địa bàn. Chắc chắn rằng cho đến trước khi cơ quan chức năng vào cuộc, phát hiện và xử lý, không ít số lượng hàng hóa gian lận thương mại, mất an toàn, đã được tuồn ra thị trường. Và kèm theo đó là những nguy cơ bất ổn khác.