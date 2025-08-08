Phá trường gà, tạm giữ 51 con bạc với hơn 200 triệu đồng

Các tổ công tác đồng loạt ập vào bắt quả tang 51 con bạc đang say sưa sát phạt, ăn thua bằng hình thức đá gà, thu số tiền hơn 200 triệu đồng.

Ngày 8/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đang tổ chức phân loại 51 đối tượng để điều tra xử lý về hành vi Đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Qua công tác nắm địa bàn, các đơn vị chức năng phát hiện tại căn nhà thuộc ấp Gò Dồ, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh do Trần Anh Minh (SN 1975) làm chủ xuất hiện rất nhiều đối tượng lạ mặt. Hàng ngày, hàng chục xe gắn máy của các đối tượng tiếp cận nhà của Minh, trong đó có cả ôtô.

Các con bạc thời điểm bị bắt quả tang.

Những hành vi bất thường này diễn ra trong thời gian gần đây, nên Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Bình Hiệp tiến hành điều tra làm rõ. Xác định nhà của Minh đang thiết lập một trường gà thu hút các con bạc từ các nơi đổ về sát phạt với hình thức ăn thua bằng tiền, gây mất an ninh trật tự tại địa phương, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã lên kế hoạch triệt phá.

Trưa 7/8, hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Cảnh sát cơ động, công an xã Bình Hiệp bất ngờ ập vào nhà của đối tượng Minh bắt quả tang hàng chục các con bạc đang vây quanh các sới gà. Phát hiện tổ công tác, các con bạc ném tang vật và tìm cách chạy trốn, nhưng mọi lối thoát của các đối tượng đã bị lực lượng chốt chặn.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh đang phân loại các con bạc để xác định đối tượng cầm đầu, vai trò của từng đối tượng.

51 con bạc bị bắt tại trận, các tổ công tác thu giữ hơn 200 triệu đồng tiền mặt, 43 xe gắn máy, 1 ôtô, 10 cặp cựa gà, 1 cân điện tử, 120 cuộn băng keo, hàng chục ghế nhựa và 15 con gà đá.

Đây là trường gà được tổ chức với quy mô lớn, có hàng chục đối tượng tham gia nên Phòng Cảnh sát hình sự đang tổ chức phân loại các đối tượng, xác định đối tượng cầm đầu, hình thức ăn chia và vai trò của từng đối tượng để xử lý.