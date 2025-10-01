Phải ngủ khách sạn sau 6 tiếng kẹt xe trong đêm Hà Nội ngập lịch sử

Giao thông nhiều tuyến đường tê liệt do mưa lớn, người dân sinh sống tại nội thành Hà Nội phải gửi xe đi bộ, thậm chí không thể về được nhà vì ngập nặng.

Nhân viên công ty Hà Nội hì hục tát nước cả buổi trưa Nước từ đường tràn xuống hầm gửi xe khiến nhân viên công ty trên đường Vương Thừa Vũ (Hà Nội) phải cùng nhau múc nước đổ ra ngoài để tránh ngập.

Anh Lê Thế Thắng nói mình đã có những "trải nghiệm kinh hoàng" khi ra đường vào ngày Hà Nội ngập chưa từng thấy. Khắp các tuyến phố trung tâm đều chìm trong biển nước vào ngày 30/9, phương tiện giao thông tê liệt suốt nhiều tiếng đồng hồ.

“Tôi bị kẹt ở đường Láng Hạ suốt 6 tiếng, từ 12h đến 18h, đành phải gửi xe vào Trung tâm chiếu phim quốc gia (87 Láng Hạ) rồi đi bộ mấy km để về nhà”, anh cho biết.

Suốt quãng đường về nhà, anh phải đi vòng để tránh nhiều đoạn ngập sâu. Tuy nhiên, đoạn gần nhà cũng ngập sâu hơn nửa mét, anh Thắng quyết định thuê một khách sạn gần đó để tá túc qua đêm.

“Nếu cố gắng thì tôi cũng lội bộ về được tới nhà, nhưng thấy ngập quá, cảm thấy mệt mỏi. Tiện mang ba lô có quần áo nên tôi chọn ở khách sạn, sáng mai cũng tiện trở ra lấy xe”, anh chia sẻ.

Không chỉ anh Thắng, hàng nghìn người sinh sống tại các khu vực ở nội thành Hà Nội cũng có một ngày chật vật vì mưa lớn. Ngoài thời gian di chuyển ngoài đường lâu gấp vài lần bình thường, một số thậm chí không thể về được nhà vì giao thông tê liệt, nhiều khu vực ngập sâu.

Anh Thắng mắc kẹt ngoài đường suốt nhiều tiếng, cuối cùng phải đi bộ về và thuê khách sạn tá túc qua đêm. Ảnh: NVCC.

Ngày ngập lụt lịch sử

Từ trải nghiệm của mình trong hơn nửa ngày mắc kẹt giữa đường vì ngập, anh Thắng cho rằng tìm chỗ lưu trú ổn định là lựa chọn tốt hơn việc cố chạy xe về đến nhà. Nhiều chỗ ngập quá sâu, không thể đi qua khiến đoàn xe phía sau càng tắc cứng.

Chung nhận định, Bảo Nhi (sinh năm 1994) và 3 đồng nghiệp cũng quyết định ngủ lại khách sạn sau khi kẹt ở khu vực Trần Phú - Phùng Hưng. Chiều ngày 30/9, cô và mọi người có cuộc họp quan trọng song đành phải hủy ngang vì không có đông đủ thành viên.

"Sau khi hủy họp, vì tôi và các đồng nghiệp khác đã lỡ có mặt, di chuyển bằng xe công nghệ nên đành tìm một quán cà phê ở đoạn Trần Phú - Phùng Hưng ngồi chờ nước rút", Nhi kể với Tri Thức - Znews, cho biết 3 người sống ở phường Thanh Xuân, một người ở phường Nam Từ Liêm.

Tuy nhiên càng về chiều, mưa vẫn không ngớt và tình hình ngập ngày càng tồi tệ. Thậm chí, vì nhân viên ca tối của quán cà phê không thể đi làm, nơi 4 cô gái ngồi đành đóng cửa từ 17h30.

"Cả nhóm cố gắng đặt xe nhưng không được, dù sẵn sàng trả 200.000 đồng cho quãng đường 5-6 km. Cuối cùng, chúng tôi quyết định tìm khách sạn ngủ lại qua đêm vì đã quá mệt", Nhi cho hay.

Nhóm của Nhi phải nhờ khách sạn kê thêm giường để có đủ chỗ ngủ. Ảnh: NVCC.

Vì đường ngập sâu, nhóm của Bảo Nhi ưu tiên các homestay, khách sạn ở bán kính dưới 1 km quanh khu Trần Phú - Phùng Hưng. Sau nhiều cuộc điện thoại, cả nhóm vất vả tìm được một khách sạn trên đường Tống Duy Tân với giá 700.000 đồng, 1 giường ngủ. Vì giường nhỏ, nhóm phải nhờ phía khách sạn kê thêm một giường đơn mới đủ chỗ nằm.

"Lúc đó với chúng tôi, việc tìm được một chỗ nghỉ 'có thể đi bộ đến' đã là may mắn, không quá quan trọng giá cả. Tôi chưa từng nghĩ có ngày phải thuê phòng ngủ ở trung tâm Hà Nội vì không về được nhà như thế này", Nhi chia sẻ.

Đi bộ 6 km dưới trời mưa

Ngày mưa ngập kỷ lục ở Hà Nội cũng gây mệt mỏi không kém với anh Trọng Nghĩa (35 tuổi, Tây Mỗ). 7h sáng 30/9, như thường lệ, anh rời nhà từ khu Vinsmart City để đến cơ quan. Tuy nhiên, vì cơn mưa quá lớn gây ngập các tuyến đường nên anh đành quay về. Một lúc sau, thấy mưa tạnh bớt, anh lại đi làm.

“Trời vừa mưa, đường lại ngập sâu nhiều chỗ, đến 9h tôi mới đến được văn phòng ở đường Duy Tân”, anh Nghĩa kể. Buổi trưa, anh đi ăn tiệc cưới đồng nghiệp ở đường Trường Chinh, cũng là thời điểm khu vực nội thành Hà Nội bắt đầu ngập lụt nghiêm trọng hơn.

“Thảm họa” bắt đầu khi anh không thể trở về nhà hay cơ quan. Sau 3 tiếng đứng chờ xe buýt, gọi cả xe công nghệ đều không được, anh Nghĩa đành đi bộ về nhà người anh ở đường Lương Thế Vinh để trú tạm.

Đường ngập nặng, nhiều người dân phải dắt xe hoặc đi bộ về nhà trong chiều 30/9. Hình ảnh ghi nhận tại đường Nguyễn Thái Học. Ảnh: Việt Hà.

“Tôi phải lội bộ hơn hai tiếng đồng hồ, mỏi nhừ cả chân. Trời vừa mưa, vừa ngập, sâu nhất là ở đoạn đường Nguyễn Trãi. Tôi cao 1,75 m mà nước cao lên đến hông”, anh kể khi đã yên vị tại nhà anh trai vào lúc chiều tối.

Đến được nhà anh trai, anh Nghĩa quyết định sẽ ở lại qua đêm, sáng hôm sau mới về nhà. Anh cho biết đồng nghiệp cùng cơ quan có nhiều người lên xe buýt, có người lội bộ về cơ quan để ngủ lại vì nhà xa. “Giờ này có chỗ ngủ là tốt rồi, không thể ra đường thêm nữa”, anh nói.

Trong khi đó, anh Nguyễn Duy Hùng (sinh năm 1986) vẫn quyết tâm đi bộ hơn 6 km từ cơ quan ở đường Duy Tân để về nhà ở Khu đô thị Nam An Khánh vì có hai con nhỏ.

Trước đó, con trai út của vợ chồng anh được nghỉ học, con trai lớn vẫn đến trường và đã được anh nhờ hàng xóm đón giúp. Vợ anh, cũng làm việc ở đường Duy Tân, được anh khuyên ngủ lại văn phòng để đảm bảo an toàn.

Anh Hùng lội nước suốt 6 km để về được nhà. Ảnh: NVCC.

Vào khoảng 16h, anh Hùng gửi ôtô ở cơ quan, đi nhờ xe máy một đồng nghiệp đến được khu vực Tòa Landmark 72 (đường Phạm Hùng) thì ngập sâu, đành xuống đi bộ.

"Trời thì mưa lớn kèm sấm chớp, đường thì ngập sâu, tôi vừa lội nước vừa lo có điểm rò rỉ điện, chỉ mong sao sớm về được đến nhà", anh kể. Gần 19h, anh Hùng thở phào khi an toàn bước vào nhà, đôi chân mỏi rã rời.

Sống ở Hà Nội từ năm 2009, từng chứng kiến nhiều trận ngập lụt nặng song chưa lần nào, anh Hùng phải bỏ xe, đi bộ về nhà như lần này.

"Quả là một trận ngập khủng khiếp, có lẽ tôi sẽ nhớ mãi ngày hôm nay", anh bày tỏ.

