Phạm Băng Băng nhận huân chương ở Malaysia

Malacca (Malaysia) trao huân chương DPSM, tước hiệu Datuk cho diễn viên Trung Quốc Phạm Băng Băng vì đóng góp quảng bá du lịch quốc tế.

Phạm Băng Băng nhận danh hiệu Darjah Pangkuan Seri Melaka (DPSM), đi kèm tước hiệu "Datuk". Ảnh: The Star.

Diễn viên nổi tiếng Trung Quốc Phạm Băng Băng vừa được trao tặng danh hiệu Darjah Pangkuan Seri Melaka (DPSM), đi kèm tước hiệu "Datuk", và cam kết sẽ tiếp tục quảng bá hình ảnh thành phố lịch sử Malacca đến du khách quốc tế, The Star đưa tin.

“Tôi sẽ trở lại Malacca vào tháng tới để tham gia hoạt động xúc tiến du lịch và sẽ thường xuyên ghé thăm nơi đây”, cô chia sẻ sau lễ trao tặng danh hiệu diễn ra nhân dịp sinh nhật của Thống đốc bang Malacca, ông Mohd Ali Rustam, hôm 24/8.

Phạm Băng Băng bày tỏ niềm vinh dự và xúc động trước sự ghi nhận của chính quyền Malacca. “Đây thực sự là món quà vô giá đối với tôi”, nữ diễn viên nói, đồng thời hôn lên huân chương trước ống kính truyền thông để thể hiện niềm hạnh phúc.

Ngôi sao quốc tế, được biết đến qua các vai diễn trong X-Men: Days of Future Past và Tôi không phải Phan Kim Liên, giờ đây đứng vào hàng ngũ những nghệ sĩ nổi tiếng từng được Malaysia vinh danh vì đóng góp cho ngành du lịch, như tài tử Ấn Độ Shah Rukh Khan và siêu sao phim võ thuật Thành Long.

Trước đó, hôm 21/8, Thủ hiến Malacca Ab Rauf Yusoh cho biết việc trao tặng danh hiệu nhằm ghi nhận sức ảnh hưởng của Phạm Băng Băng trong việc thu hút du khách và đưa Malacca trở thành điểm đến nổi bật trên bản đồ du lịch toàn cầu.

“Cô ấy đã góp phần đưa thành phố lịch sử này vươn tầm quốc tế, và chúng tôi thực sự trân trọng những nỗ lực ấy”, ông Ab Rauf nhấn mạnh.