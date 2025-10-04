Phản ứng của 7 người con khi Diddy bị tuyên án tù

Khi ông trùm Diddy bị tuyên án 4 năm tù giam trong phiên tòa hôm 3/10, những đứa con của ông bật khóc, vẫn lên tiếng ủng hộ cha mình.

Ngày 3/10, trong khi Sean "Diddy" Combs chờ đợi bản án của mình sau phiên tòa xét xử tội phạm tình dục, những đứa con của ông trùm làng nhạc Mỹ đứng cạnh cha, cùng lắng nghe phán quyết có thể làm thay đổi cuộc đời họ mãi mãi.

Trong khi nhóm luật sư bào chữa cho Diddy yêu cầu được khoan hồng, đề nghị mức án 14 tháng tù cho hai tội danh mà ông bị kết án, phía công tố viên lại đề nghị mức án 11 năm tù, tờ USD Today đưa tin.

Phản ứng của 7 người con

6 trong số 7 người con của Diddy đã bật khóc khi phát biểu ủng hộ cha mình trong phiên tòa diễn ra hôm 3/10. Các con gái của ông - Chance, Jessie và D'Lila Combs - đã không kìm được xúc động, nức nở khi yêu cầu thẩm phán Arun Subramanian thả ông ra.

Ông trùm nhạc rap chết lặng, nhìn những đứa con đang sụt sịt, tay ôm đầu.

Diddy ôm đầu khi nhìn những đứa con sụt sịt khóc trong phiên tòa hôm 3/10. Ảnh: Reuters.

"Chúng tôi biết ông ấy không hoàn hảo", Jessie nói, biện minh thêm rằng họ không có ý bào chữa cho ông, nhưng thốt lên rằng "Thưa ngài, ông ấy vẫn là cha của chúng tôi".

Chance Combs cho biết họ đã có một "khoảng trống vô cùng lớn" trong năm qua khi cha ngồi tù. "Chúng tôi vẫn chỉ là những đứa con gái cần cha mình", cô bày tỏ, nói thêm rằng Diddy đã kiên nhẫn và chu đáo khi nỗ lực trở thành "một người đàn ông tốt hơn".

Diddy có 7 người con, 6 trong số đó là con ruột, độ tuổi từ 2 đến 33.

Ông trùm làng nhạc có người con trai ruột đầu tiên, Justin Combs (31 tuổi), với nhà thiết kế thời trang kiêm stylist Misa Hylton.

Trong thời gian cha bị giam giữ, các con của Diddy bị bóc mẽ vẫn ăn chơi thác loạn. Ảnh: @the_combs_twins.

Ông nhận nuôi Quincy Brown (33 tuổi), con trai riêng của bạn gái cũ kiêm người mẫu Kim Porter, người đã qua đời năm 2018 sau một thời gian chống chọi với bệnh viêm phổi. Diddy và Porter còn có 3 người con chung: con trai Christian "King" Combs (27 tuổi) và hai cô con gái sinh đôi D'Lila và Jessie Combs (18 tuổi).

Diddy còn có một cô con gái khác là Chance Combs (18 tuổi), là con chung của ông với nữ doanh nhân Sarah Chapman.

Đứa con thứ 7 và cũng là con út của ông, Love Sean Combs, chào đời vào tháng 10/2022. Đây là con gái chung của ông với người mẫu kiêm chuyên gia an ninh mạng Dana Tran.

Kể từ sau khi cha bị bắt, những đứa con của Diddy rơi vào khó khăn. Quincy Brown, Justin Combs, Christian Combs, Chance Combs, D'Lila Combs và Jessie Combs vẫn kiên định ủng hộ ông trong suốt phiên tòa kéo dài nhiều tháng, bao gồm các cáo buộc về bạo lực tình dục và gia đình.

Trong một tuyên bố chung vào tháng 10, các con của ông cho biết cha họ đã bị xét xử "dựa trên những lời buộc tội, thuyết âm mưu và những câu chuyện sai sự thật đã trở nên vô lý trên mạng xã hội", đồng thời nói thêm "Chúng tôi đoàn kết và ủng hộ ông trong từng bước đi".

Diddy cũng đã không nhận tội đối với tất cả cáo buộc chống lại mình.

Những đứa con vướng vào cuộc kiện cáo

Một số người con trưởng thành của ông đã bị liên lụy vào các rắc rối pháp lý của cha.

Con trai cả Justin Combs bị nêu tên là bị đơn trong vụ kiện tấn công tình dục và buôn bán tình dục do nhà sản xuất âm nhạc Rodney "Lil Rod" Jones đệ đơn. Theo đơn kiện, Justin đã có mặt trong một cuộc ẩu đả tại một phòng thu âm, trong đó Diddy hoặc Justin bị cáo buộc đã bắn một người đàn ông, được gọi đơn giản là "G.".

Justin Combs vướng cáo buộc có liên quan đến hoạt động mại dâm. Ảnh: @princejdc/Instagram.

Justin Combs cũng bị cáo buộc có liên quan đến "hoạt động buôn bán tình dục" của Diddy. Đơn khiếu nại cho rằng Justin đã môi giới "gái mại dâm, trẻ vị thành niên" và tham gia vào các vụ "giao cấu" (một thuật ngữ mà Diddy bị cáo buộc sử dụng để chỉ các cuộc gặp gỡ tình dục với gái mại dâm).

Năm 2012, Justin Combs được nhận vào Đại học California, Los Angeles với học bổng bóng đá trị giá 54.000 USD .

Sau sự nghiệp bóng đá, Justin Combs chuyển sang kinh doanh giải trí, trở thành nhà sản xuất điều hành cho chương trình trò chuyện trực tuyến dài 6 tập có tên "Respectfully Justin" thông qua Revolt, công ty truyền thông của cha mình, vào năm 2021. Anh cũng là nhà sản xuất điều hành của "The Crew League", một giải đấu bóng rổ dành cho người nổi tiếng được truyền hình trực tiếp.

Justin cũng thử sức trong lĩnh vực diễn xuất và xuất hiện trong loạt phim Power Book II: Ghost của Starz.

King Combs từng vướng cáo buộc tấn công tình dục. Ảnh: @kingcombs/Instagram.

Con trai út của Diddy, Christian "King" Combs, cũng bị nêu tên trong vụ kiện. Theo đơn khiếu nại, Lil Rod đã chứng kiến ​​nam rapper "chuốc thuốc và tấn công tình dục một phụ nữ". King cũng bị kiện vào năm 2024 vì cáo buộc tấn công một phụ nữ trên du thuyền vào năm 2022.

Christian Combs, còn được gọi là rapper King Combs, đã ký hợp đồng với hãng thu âm của cha mình, Bad Boy Records, vào năm 2016. Cùng năm đó, anh tốt nghiệp trung học.

Năm 2018, ở tuổi 19, Christian được chọn làm gương mặt đại diện cho chiến dịch Xuân/Hè 2018 của Dolce & Gabbana. Năm 2020, anh hợp tác với Rihanna cho bộ sưu tập Savage X Fenty. Năm 2019, anh phát hành EP "Cyncerely C3", hợp tác với Ty Dolla $ign, Jeremih và City Girls.

Tháng 9/2023, Christian đã cùng cha mình biểu diễn trên sân khấu tại MTV VMAs, nơi Diddy được trao Giải thưởng Biểu tượng toàn cầu. Anh cũng hoạt động trong lĩnh vực thời trang và đã ký hợp đồng với IMG Models cùng năm.

Năm 2024, anh phát hành ca khúc "Pick a Side", ám chỉ vụ đột kích của chính quyền liên bang vào nhà của cha mình, Sean Combs.

Mẹ của Christian, người mẫu kiêm diễn viên Kim Porter, qua đời năm 2018 ở tuổi 47 vì bệnh viêm phổi. Bà và Sean Combs từng có mối quan hệ lúc hợp lúc tan, kết thúc vào năm 2007 sau 13 năm chung sống.