Phản ứng của cháu trai khi đi cạnh Tổng thống Donald Trump gây sốt

Theodore, con trai của Ivanka Trump, gây chú ý khi xuất hiện bên ông ngoại và mẹ tới xem trận chung kết bóng bầu dục Super Bowl.

Theodore xuất hiện bên ông ngoại tại Super Bowl. Ảnh: X.

Hôm 9/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump di chuyển từ bang Florida tới thành phố New Orleans để theo dõi trận Super Bowl giữa đội Kansas City Chiefs và đội Philadelphia Eagles. Theo New York Times, ông Trump tới dự với tư cách khách mời của Gayle Benson, chủ sở hữu đội New Orleans Saints.

Ông Donald Trump cũng là tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên tới xem một trận Super Bowl.

Đi cùng tân thổng thống Mỹ có con gái Ivanka, hai con trai lớn cùng một số quan chức chính phủ. Ivanka cũng đem theo cậu con trai 7 tuổi, Theodore, đến sự kiện.

Khi đoạn video ghi lại cảnh Theodore đi bộ trên sân cùng ông ngoại chia sẻ trên nền tảng X, nhiều dân mạng tỏ ra thích thú với hình ảnh của hai ông cháu. Đặc biệt, mỗi khi tổng thống Mỹ dừng lại bắt tay với một số người, cậu bé nhìn xung quanh với vẻ cẩn trọng. Theodore dường như luôn để mắt đến mọi người tương tác với ông mình, luôn cảnh giác đảm bảo mọi thứ an toàn.

Nhiều dân mạng đùa rằng với hình ảnh này, cậu bé 7 tuổi có tố chất trở thành mật vụ trong tương lai.

"Bây giờ họ đang tuyển dụng những người trẻ tuổi vào Cơ quan Mật vụ đấy", một người nói đùa.

"Đứa trẻ mặc áo màu xanh (Theodore) đang hành động như một mật vụ trẻ nhất từ ​​trước đến nay", một người dùng khác đồng tình.

Tổng thống Donald Trump được chào đón tại sự kiện. Ảnh: Reuters.

Người đứng đầu Nhà Trắng được chào đón nồng nhiệt khi xuất hiện trên sân vận động Superdome. Ông đã gặp cảnh sát và các nạn nhân trong vụ lao xe khiến 14 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương ở New Orleans hôm 1/1.

Ngoài Tổng thống Mỹ Donald Trump, ngôi sao nhạc pop Taylor Swift cũng có mặt. Cô đến để cổ vũ bạn trai Travis Kelce, cầu thủ đội Chiefs. Tuy nhiên, khi màn hình lớn chiếu hình ảnh nữ ca sĩ ở hiệp 1, nhiều tiếng la ó từ khán giả bất ngờ vang lên. Trước tình huống này, ngôi sao nhạc pop chỉ cười lớn và tỏ ra không mấy bận tâm.

Super Bowl là trận tranh chức vô địch của Giải Bóng bầu dục Quốc gia Mỹ (NFL). Đây được xem là sự kiện thể thao được mong đợi nhất trong năm, chiếm 30 trong số 32 chương trình truyền hình được xem nhiều nhất trong lịch sử xứ cờ hoa.