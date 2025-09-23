Phản ứng của Xuân Son khi được Đặng Văn Lâm 'xin vía' cho con trai

Có ít phút gặp nhau trên sân sau trận đấu, gia đình Đặng Văn Lâm và Xuân Son có màn tương tác đầy hài hước.

Tối 22/9, trận đấu so tài giữa CLB Phù Đổng Ninh Bình và Thép Xanh Nam Định tại vòng 4 V-League 2025/26 đã diễn ra. Thủ thành Đặng Văn Lâm là người giúp đội Ninh Bình giữ sạch lưới và giành chiến thắng đầy thuyết phục trước Nam Định.

Sau trận đấu, vợ chồng Văn Lâm - Yến Xuân cùng con trai nhỏ đã có cuộc gặp gỡ vui vẻ với tiền đạo Nguyễn Xuân Son, người mới trở lại sau thời gian dài điều trị chấn thương.

Trên story trang Instagram cá nhân, Yến Xuân chia sẻ lại khoảnh khắc hài hước khi Văn Lâm có động tác "xin vía" - vuốt chân Xuân Son rồi quay lên chạm vào chân con trai nhỏ. "Bố vuốt vuốt lấy vía tiền đạo", nàng WAG viết.

Đặng Văn Lâm "xin vía" tiền đạo của Xuân Son cho con trai. Ảnh: @yenxuan24/Instagram.

Trước hành động hài hước của chàng "gấu Nga", Xuân Son vừa bế em bé vừa bật cười, những người có mặt cũng tỏ ý cổ vũ đầy phấn khích.

"We're so happy to see you again bro" (Tạm dịch: Chúng tôi rất vui khi lại được gặp anh), Yến Xuân đăng ảnh gia đình chụp với Xuân Son và viết.

Đặng Văn Lâm và Yến Xuân mới chào đón con trai đầu lòng vào tháng 2 năm nay, đặt biệt danh là Gấu. Trên mạng xã hội, nàng WAG sinh năm 1991 thường xuyên chia sẻ những hình ảnh về cách chăm con, thoải mái đưa em bé đi chơi và luôn có mặt cổ vũ trong những trận đấu của chồng.

Trong trận đấu của đội Nam Định tối 22/9, Xuân Son vẫn chưa được ra sân. Tuy nhiên, sự có mặt của anh cũng là sự cổ vũ tinh thần rất lớn cho các đồng đội. Tiền đạo sinh năm 1997 bày tỏ niềm hạnh phúc khi nhận nhiều lời chúc sức khỏe từ bạn bè và người hâm mộ.

Xuân Son trở lại Việt Nam nhưng vẫn còn cần thời gian để tập luyện phục hồi. Ảnh: @rafaelson_10/Instagram.

Đăng lại khoảnh khắc được Yến Xuân gắn thẻ tên, Xuân Son xúc động bày tỏ: "I love being with your family. What a handsome and strong boy. See you at my house soon" (Tạm dịch: Thật hạnh phúc khi đứng bên cạnh gia đình này. Một em bé đáng yêu và mạnh mẽ. Sớm gặp các bạn ở nhà tôi nhé).

Xuân Son dính chấn thương nặng, gãy xương mác trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024. Sau khi mùa giải 2024/25 khép lại, anh trở về quê nhà Brazil để tập luyện phục hồi.

Đầu tháng 9, anh đăng loạt ảnh đánh dấu sự trở lại Việt Nam sau thời gian điều trị chấn thương tại quê nhà. Xuân Son cập nhật những hình ảnh tập luyện trên sân của Nam Định, dễ dàng vượt qua các bài tập cơ bản. Dù chưa thể tham gia thi đấu, tiền đạo sinh năm 1997 luôn thể hiện tinh thần lạc quan.