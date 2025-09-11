Phát hiện 1.440 bánh trung thu nhập lậu

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang bày bán 1.440 chiếc bánh trung thu, 128 chiếc bánh bông lan nhập lậu. Hiện số hàng hóa trên bị lực lượng chức năng tạm giữ để xử lý theo quy định.

Ngày 11/9, Đội QLTT số 2 (Chi cục QLTT Hà Nội) đã tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm tại số 39 Hàm Tử Quan (phường Hồng Hà).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang bày bán 1.440 chiếc bánh trung thu và 128 chiếc bánh bông lan mang nhãn chữ nước ngoài.

Làm việc với Đoàn kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp, chứng minh nguồn gốc của lô hàng.

Đội QLTT số 2 xác định toàn bộ số bánh trên là nhập lậu và đã tiến hành tạm giữ để xử lý theo quy định.

Đội QLTT số 2 tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh.

Ngoài ra, Đội QLTT số 2 cũng tiến hành kiểm tra 8 cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em tại các phường Hoàn Kiếm và Hồng Hà.

Kết quả, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 2.972 sản phẩm đồ chơi trẻ em có nhãn mang chữ nước ngoài. Tuy nhiên, chủ các cơ sở không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Đội QLTT số 2 đã đã lập biên bản vi phạm hành chính, tiến hành xử lý theo quy định.

Ông Đặng Thanh Phong, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, cho biết hiện là mùa cao điểm của thị trường Tết Trung thu. Để hạn chế nguy cơ ngộ độc thực phẩm trong dịp này, Chi cục đã tổ chức các đoàn kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn thành phố và kéo dài đến ngày 10/10/2025.

Chi cục yêu cầu các cơ sở sản xuất sử dụng nguyên liệu đầu vào có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Những người tham gia sản xuất phải được tập huấn kiến thức về ATTP.

Ông Phong cũng khuyến cáo người tiêu dùng nên mua bánh từ cơ sở có thương hiệu uy tín, có địa điểm cố định, bánh phải có nhãn mác đầy đủ, hạn sử dụng rõ ràng. Khi mua bánh về, phải bảo quản đúng cách, tránh ẩm mốc, tránh ánh nắng trực tiếp.

Liên quan đến ATTP, Chi Cục QLTT Hà Nội cho biết Đội QLTT số 9 vừa phối hợp với công an xã Vĩnh Thanh kiểm tra, phát hiện một cơ sở trên địa bàn bán 3,5 tấn xương bò không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Đội QLTT số 9 đã lập biên bản vi phạm, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính chủ cơ sở tổng số tiền 24,5 triệu đồng.