Phát hiện 3 cơ sở ở TP.HCM dùng hóa chất để tẩy trắng bắp chuối

Kiểm tra 3 cơ sở chế biến bắp chuối (còn gọi hoa chuối) ở phường Bình Đông (TP.HCM), lực lượng chức năng phát hiện các cơ sở này dùng hóa chất để tẩy mủ, tẩy trắng rồi bán ra thị trường.

Ngày 6/7, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM cho biết đơn vị đã phối hợp kiểm tra và phát hiện 3 cơ sở sơ chế hoa chuối vi phạm về an toàn thực phẩm tại khu vực phường Bình Đông, TP.HCM.

Trước đó, tối ngày 26/6, các tổ công tác thuộc PC03 đã đồng loạt kiểm tra ba cơ sở trên địa bàn. Tại cơ sở do ông N.T.L. làm chủ, lực lượng chức năng ghi nhận quy trình sơ chế gồm: cắt hoa chuối, bắp chuối thành sợi, sau đó ngâm vào các thùng nhựa loại 200 lít chứa chất bột màu trắng không rõ nguồn gốc nhằm tẩy mủ, làm trắng sản phẩm.

Bắp chuối sau khi bào sẽ được ngâm vào hóa chất để tẩy trắng. Ảnh: C.A.

Kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng phát hiện ông L. đang ngâm 90 kg hoa chuối trong 3 thùng hóa chất cùng 3 kg chất bột trắng không nhãn mác. Chủ cơ sở này thừa nhận hoạt động không đăng ký kinh doanh và chưa được cấp giấy phép đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Cơ sở của ông L. hoạt động từ 19 h hôm trước đến khoảng 3 h hôm sau. Mỗi ngày, ông L. mua khoảng 450 kg hoa chuối với giá 8.000 đồng/kg, sau sơ chế còn khoảng 220 kg thành phẩm và được giao cho vợ đem bán tại chợ đầu mối Bình Điền với giá từ 20.000 đến 30.000 đồng/kg.

Tại cơ sở do ông T.K.L. làm chủ, lực lượng chức năng phát hiện 59 kg hoa chuối đang được ngâm trong 2 thùng nhựa có pha hóa chất. Ông L. khai trước đó một tuần đã mua 10 kg hàn the tại chợ Kim Biên và đã sử dụng 7 kg. Ngoài ra, ông L. khai nhận cũng mua 10 kg chất tẩy trắng dạng bột tại một cửa hàng trên đường Hồng Bàng và đã sử dụng hết.

Lực lượng chức năng thu giữ hóa chất tại một cơ sở chế biến hoa chuối. Ảnh: C.A.

Còn tại cơ sở do ông P.N.C. làm đại diện pháp luật, tổ công tác kiểm tra tại chỗ và ghi nhận nhân viên công ty đang ngâm 60 kg hoa chuối với hóa chất gồm: Sodium Metabisulfite, phèn chua và hàn the. Lực lượng chức năng còn thu giữ thêm nhiều hóa chất chưa sử dụng gồm: 2 kg Sodium Metabisulfite có nhãn, 8,5 kg chất nghi là hàn the và hơn 10 kg chất nghi là phèn chua.

Tổng cộng, lực lượng chức năng tạm giữ hơn 115kg hoa chuối đã qua sơ chế cùng hơn 16 kg hóa chất nghi vấn.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.