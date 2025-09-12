Phát hiện 81 kg cần sa trôi dạt trên biển

Sáng 12/9, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã giám định và kết luận 81 kg vật thể do ngư dân xã Bình Châu bàn giao cho Đồn Biên phòng Bình Châu là cần sa khô.

Trước đó, khoảng 6h50 ngày 2/9, khi khai thác hải sản tại vùng biển Bình Châu, cách bờ khoảng 8 hải lý, ông Võ Ngọc Sáng (SN 1987, ngụ ấp Thanh Bình 1, xã Bình Châu), thuyền trưởng tàu BV-01369-TS, phát hiện 4 túi xách và 1 va li màu đen trôi dạt trên biển.

Ông Sáng vớt số đồ vật này lên tàu, kiểm tra thấy bên trong có nhiều bịch ni lông được hàn kín, sau đó đưa tàu vào bờ trình báo Đồn Biên phòng Bình Châu.

Công an TP.HCM kết luận về việc giám định 81 kg vật thể Đồn Biên phòng Bình Châu tiếp nhận từ ngư dân là cần sa khô.

Lực lượng biên phòng phối hợp Công an xã Bình Châu và Viện KSND Khu vực 14L đã tiếp nhận vụ việc. Qua kiểm tra, bên trong 4 túi xách và 1 va li có tổng cộng 81 bịch ni lông hàn kín, trọng lượng khoảng 81 kg. Đồn Biên phòng Bình Châu lập biên bản, niêm phong toàn bộ để phục vụ điều tra.

Hiện Công an TP.HCM tiếp tục làm rõ nguồn gốc số cần sa trôi dạt này.