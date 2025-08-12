Phát hiện bất ngờ tại nhà đối tượng phá hoại cây ATM

Từ vụ hủy hoại tài sản, Công an phường Cửa Nam (Hà Nội) đã nhanh chóng điều tra, bất ngờ phát hiện tại nơi ở của đối tượng có trồng cần sa.

Khoảng 11h45 ngày 27/7, Công an phường Cửa Nam (Hà Nội) nhận được tin trình báo của đại diện Ngân hàng Techcombank chi nhánh Hai Bà Trưng về việc một đối tượng nam giới đã dùng gạch đập phá cây ATM tại chi nhánh, gây hư hỏng nghiêm trọng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường phối hợp phòng Kỹ thuật hình sự CATP Hà Nội tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, tang vật. Kết quả xác định, cây ATM bị đập vỡ vỏ ngoài, màn hình, kính cường lực và bàn phím, dẫn đến không thể hoạt động. Tổng giá trị thiệt hại khoảng 94 triệu đồng.

Nguyễn Hoàng Hưng bị phát hiện trồng cần sa tại một căn phòng bí mật nơi Hưng ở.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã dựng lên được chân dung đối tượng. Theo đó, nam thanh niên cao khoảng 1,8 m, đội mũ lưỡi trai, đeo kính, khẩu trang, mặc áo phông đen, quần sooc đen, đi tất đen cao cổ. Đối tượng sau đó đi về nhà tại phường Hồng Hà.

Nhanh chóng, Công an phường Cửa Nam đã làm rõ danh tính đối tượng là Nguyễn Hoàng Hưng (SN 1988, trú tại số 3 ngõ 135 Hàm Tử Quan, phường Hồng Hà). Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng bất ngờ phát hiện tại căn phòng bí mật tầng 2 của ngôi nhà có khoảng 20 cây cần sa. Cơ quan Công an đã thu giữ, niêm phong toàn bộ tang vật đưa về trụ sở để phục vụ điều tra.

Cần sa khô được Hưng phơi khô bán cho khách

Tại cơ quan công an, Hưng khai nhận, khoảng 10h10 ngày 27/7, khi đến rút tiền tại cây ATM Techcombank số 57A Phan Chu Trinh, do thao tác nhiều lần không rút được tiền, bực tức, Hưng đã nhặt gạch gần đó ném nhiều lần vào màn hình ATM, gây hư hỏng. Sau đó, Hưng bỏ về nhà.

Quá trình đấu tranh, Hưng thừa nhận trồng cần sa sau đó phơi khô cuốn thành điếu bán cho khách. Tiền bán cần sa được Hưng yêu cầu khách chuyển vào một tài khoản ngân hàng được đối tượng mượn nhằm tránh bị phát hiện.

Hiện, Công an phường Cửa Nam phối hợp các đơn vị chức năng củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng Nguyễn Hoàng Hưng về các hành vi "Hủy hoại tài sản" và "Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy".