Phát hiện bất ngờ về loài rắn lớn nhất thế giới

Theo Times of India, loài rắn lớn nhất thế giới được phát hiện ở Ấn Độ. Các nhà khoa học ước tính chiều dài của nó có thể lên đến 11-15 m. Cơ thể to bè, hình trụ và kích thước khổng lồ khiến loài rắn này trở thành một “gã khổng lồ” thực sự của thời tiền sử. Ảnh: Reddit.

Loài rắn lớn nhất thế giới được phát hiện cho đến thời điểm hiện tại có tên là Vasuki indicus, thuộc họ Madtsoiidae và đã tồn tại từ khoảng 47 triệu năm trước. Các nhà khoa học cho rằng đây là loài bán thuỷ sinh, có thể săn mồi cả trên cạn lẫn dưới nước. Chúng giết con mồi bằng cách siết chặt, tương tự như các loài trăn hiện nay. Ảnh: Times of India.

Loài Titanoboa cerrejonensis từng giữ kỷ lục là loài rắn lớn nhất thế giới cho đến khi Vasuki được phát hiện. Chúng có thể dài tới 12 m và nặng hơn một tấn. Loài này thường sinh sống ở rừng mưa nhiệt đới, tồn tại bằng cách săn cá khổng lồ. Titanoboa còn được cho là loài săn mồi từng thống trị sau thời kỳ khủng long tuyệt chủng. Ảnh: Times of India.

Loài rắn biển lớn nhất thế giới từng được tìm thấy có tên là Palaeophis colossaeus, có chiều dài khoảng 12 m. Đáng chú ý, hoá thạch của loài này được phát hiện tại sa mạc Sahara - nơi từng là đại dương ở thời cổ đại. Khi còn sống, loài này từng tồn tại bằng cách săn những loài cá lớn, thậm chí ăn thịt cá voi con. Ảnh: Times of India.

Từng được xem là loài rắn lớn nhất thế giới, Gigantophis garstini sống cách đây khoảng 40 triệu năm ở khu vực Bắc Phi. Nhờ kích thước cơ thể lên đến 7-10 m, nó có thể săn các loài động vật có vú lớn như tổ tiên loài voi, thậm chí săn được cả cá sấu cổ đại. Trong nhiều thập kỷ, Gigantophis garstini là mối quan tâm hàng đầu của giới khoa học cho đến khi những loài lớn hơn như Titanoboa được phát hiện sau này. Ảnh: Dorling Kindersley.

Laophis là loài rắn có nọc độc lớn nhất từng được phát hiện với chiều dài cơ thể khoảng 4 m, nặng gần 26 kg. Chúng sống tại những đồng cỏ mát mẻ ở Hy Lạp từ khoảng 4 triệu năm trước. Nhờ nọc độc và cơ thể khá lớn, chúng có thể săn hươu và các loài gặm nhấm bằng những cú tấn công chí mạng. Rắn lục thời hiện đại được đánh giá có nọc độc khá tương đồng với Laophis. Ảnh: Dinopedia.

