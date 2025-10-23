Phát hiện chì trong trân châu, trà sữa liệu có an toàn?

Các xét nghiệm mới của Consumer Reports phát hiện trân châu trong trà sữa chứa chì, làm dấy lên lo ngại về an toàn sức khỏe với loại đồ uống được giới trẻ ưa chuộng này.

Phát hiện trân châu chứa chì gây lo ngại. Ảnh minh hoạ: Phương Lâm

Trà sữa trân châu xuất xứ từ Đài Loan vào những năm 1980. Thức uống này thường được pha từ trà, sữa hoặc bột kem, chất tạo ngọt và không thể thiếu những viên trân châu dẻo dai.

Thức uống này đã trở nên phổ biến trên toàn thế giới nhưng các kết quả kiểm nghiệm của Consumer Reports (CR) cho thấy có lý do để lo ngại.

Những viên trân châu dai dẻo được làm từ củ sắn - một loại củ giàu tinh bột. Vấn đề nằm ở chỗ, củ sắn được trồng trong đất, môi trường vốn có nguy cơ nhiễm kim loại nặng. Trong khi đó, chì tồn tại tự nhiên trong vỏ Trái đất và xuất hiện trong đất canh tác ở nhiều nơi trên thế giới, nên cây trồng như củ sắn dễ hấp thụ kim loại này trong quá trình phát triển.

Gần đây, CR phát hiện một số sản phẩm làm từ củ sắn có hàm lượng chì rất cao, vì vậy các chuyên gia đã quyết định kiểm nghiệm cả trân châu.

Sau khi xét nghiệm trân châu từ trà sữa bán tại hai chuỗi lớn là Gong Cha và Kung Fu Tea, cùng hai sản phẩm trà sữa đóng gói của Trader Joe’s và WuFuYuan, CR phát hiện tất cả mẫu thử đều chứa chì.

Không mẫu nào vượt quá ngưỡng đáng lo ngại do CR đề ra, và cũng không phát hiện lượng asen, cadimi hay thủy ngân nào gây nguy cơ sức khỏe nếu chỉ dùng trong một khẩu phần.

“Những mức này chưa đủ cao để chúng tôi khuyến cáo mọi người tránh hoàn toàn trà sữa trân châu”, ông James E. Rogers, Tiến sĩ, Giám đốc nghiên cứu và kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của CR cho biết.

Tuy nhiên, theo Roger, dù đây chưa phải cuộc khảo sát toàn diện trên toàn thị trường trà sữa, việc 3 trong số 4 mẫu trân châu chứa hơn 50% ngưỡng lo ngại về chì chỉ trong một khẩu phần là lý do để xem loại thức uống này như một món thỉnh thoảng thưởng thức, không nên uống hàng ngày.

3 mẫu trân châu được kiểm nghiệm chứa hơn 50% ngưỡng lo ngại về chì. Ảnh minh hoạ: Freepik

Một số sản phẩm khác từ củ sắn được CR kiểm nghiệm, như bột sắn, đồ ăn vặt, sôcôla đen và thực phẩm trẻ em, thậm chí còn vượt quá ngưỡng lo ngại về chì. Vì vậy, xét về mức độ nguy hiểm, trà sữa trân châu không phải nghiêm trọng nhất, nhưng bất kỳ phơi nhiễm chì nào cũng được xem là không an toàn.

“Rất khó để tránh hoàn toàn việc tiếp xúc chì. Nó tồn tại trong thực phẩm, nước uống, đất và cả trong nhiều ngôi nhà. Rủi ro sức khỏe đến từ việc tiếp xúc lặp lại hoặc kéo dài theo thời gian. Những lượng nhỏ tích tụ dần có thể gây ảnh hưởng về lâu dài. Đó là lý do nên hạn chế tối đa tiếp xúc với những nguồn chứa chì đã được xác định khi có thể”, Rogers nhấn mạnh.

Khi CR liên hệ bốn công ty có sản phẩm trà sữa được kiểm nghiệm, Trader Joe’s cho biết họ đã ngừng bán bộ sản phẩm trà sữa trân châu đóng gói.

Ông Jason Tsou, Tổng quản lý của công ty mẹ WuFuYuan (Shanghai ZhouShi Foodstuffs) cho biết công ty đã hợp tác với phòng thí nghiệm đạt chuẩn để kiểm nghiệm chì và sẽ áp dụng quy chuẩn nghiêm ngặt hơn sau phát hiện này.

“Chúng tôi coi trọng sự an toàn của sản phẩm, và việc các ông liên hệ đã thúc đẩy chúng tôi siết chặt các biện pháp kiểm soát chất lượng”, ông Tsou trả lời CR.

Trong khi đó, Gong Cha và Kung Fu Tea không đưa ra bình luận trước thông tin này.