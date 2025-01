Lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh 113, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Quảng Ninh kiểm tra phát hiện cơ sở sang chiết khí N2O trên địa bàn phường Hà Khẩu, TP Hạ Long.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, hồi 16h30 ngày 25/1/2025, qua tin báo của người dân đến hệ thống tiếp nhận tin báo của lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh 113, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Công an TP Hạ Long kiểm tra, phát hiện tại căn nhà 729, đường An Tiêm, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

3 đối tượng gồm: Đặng Long Tuấn (SN 2001, trú tại tổ 57, khu 6, phường Cao Thắng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), Lê Anh Tú (SN 2003, trú tại thôn 1, xã Liên Hoà, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh), Hoàng Văn Hải (SN 1993, trú tại thôn 1, xã Liên Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) đang thực hiện sang chiết khí vào các bình kim loại.

Lực lượng Cảnh sát 113 phát hiện cơ sở sang chiết khí N2O.

Các đối tượng khai nhận thực hiện hành vi sang chiết khí N2O (khí cười) với mục đích buôn bán.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 45 bình khí (nghi là khí cười N2O), 65 bình không chứa khí và các đồ vật để sang chiết khí.

Hiện, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã bàn giao tang vật và tài liệu liên quan cho Công an TP Hạ Long để xử lý theo quy định.