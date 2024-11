Phát hiện gần 14.000 sản phẩm làm đẹp, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

Theo thông tin ban đầu, tài khoản Facebook “Thúy Hường (kho buôn Quảng Châu)”; tài khoản “Thúy Hường”; gian hàng Tiktok Shop “Shop Thúy Hường” thường xuyên đăng hình, bài viết, clip để chào bán các sản phẩm mỹ phẩm, phụ kiện làm đẹp. Lực lượng chức năng xác định các tài khoản trên do ông Vũ Văn Thúy (SN 1992, trú khu đô thị Hà Phương, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) lập, trực tiếp quản lý, đăng bài, tương tác.

Kiểm tra đột xuất tại cơ sở kinh doanh của ông Thúy, lực lượng chức năng phát hiện 2.304 tuýp kem nền (mỹ phẩm) hiệu SVMI, loại 30ml/tuýp và 11.000 cái kẹp mi mắt (phụ kiện làm đẹp) không rõ nguồn gốc, xuất xứ; tổng trị giá 45 triệu đồng. Hộ kinh doanh của ông Thúy bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền 25,5 triệu đồng, buộc tiêu hủy toàn bộ mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ và bị tịch thu các sản phẩm phụ kiện làm đẹp vi phạm.

Đồng thời, lực lượng chức năng cũng phát hiện tài khoản Facebook “Phong Thin” và tài khoản “MP Phong Thìn Chuyên Sỉ Lẻ” thường xuyên đăng tải bài viết, hình ảnh, clip, tương tác nhằm chào bán các loại mỹ phẩm có dấu hiệu vi phạm thuộc sở hữu của ông Trần Trọng Phong (phường Bình Hàn, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

Tiến hành kiểm tra đột xuất tại hộ kinh doanh này, lực lượng chức năng phát hiện 164 tuýp kem dưỡng da tay loại 80ml; 95 chai dung dịch vệ sinh phụ nữ hiệu Intimate loại 250 ml; 63 chai sữa dưỡng thể hiệu Vaseline, loại 425 ml là hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ có tổng trị giá 21,47 triệu đồng. Ông Phong bị xử phạt 17 triệu đồng, buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm.

