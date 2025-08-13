Phát hiện gấu đen châu Á và cua bay quý hiếm ở Quãng Ngãi

Bẫy ảnh tại Vườn Quốc gia Chư Mom Ray (tỉnh Quảng Ngãi) vừa ghi lại khoảnh khắc 2 động vật nằm trong danh mục nguy cấp.

Ngày 12/8, Ông Đào Xuân Thủy, giám đốc Vườn quốc gia Chư Mom Ray, xác nhận 2 loài động vật quý hiếm là gấu ngựa (gấu đen châu Á) và cua bay xuất hiện trong rừng sâu thông qua dữ liệu từ hệ thống bẫy ảnh.

Trước đó, đơn vị chỉ phát hiện dấu vết của gấu ngựa bằng dấu chân. Đây là lần đầu tiên đơn vị ghi nhận hình ảnh thực tế của con vật này.

Hình ảnh gấu ngựa được bẫy ảnh ghi lại vào ngày 2/6. Ảnh: ĐVCC.

Gấu ngựa và cua bay là 2 trong số 187 loài thuộc nhóm IIB (đề cập đến một số động vật rừng không bị đe dọa tuyệt chủng ngay lập tức nhưng đối mặt với nguy cơ khan hiếm nếu không được quản lý chặt chẽ hoặc bị khai thác thương mại).

"Cua bay là loài mới chưa từng được phát hiện tại vườn", ông Thủy cho hay.

Theo vị giám đốc, toàn bộ lâm phần do đơn vị quản lý có khoảng 280 máy ảnh tự động, phục vụ mục đích giám sát sinh học. Dữ liệu từ hệ thống sẽ được thu gom trong vòng 3-4 tháng/lần.

Cua bay quý hiếm được ghi nhận tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray. Ảnh: ĐVCC.

Ngoài 2 loài vật trên, từ đầu năm đến nay, Vườn quốc gia Chư Mom Ray còn ghi nhận khoảng 30 loài động vật quý hiếm khác chẳng hạn gà tiền mặt đỏ, công xanh, bò tót, voọc chà vá chân nâu, nai cà tông…

Trước đó, ngày 2/8, bẫy ảnh tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Trị, địa phận Quảng Bình cũ) cũng ghi lại khoảnh khắc chuột đá Trường Sơn, loài được cho đã tuyệt chủng 11 triệu năm trước. Sự phát hiện này gây chấn động giới khoa học, một thắng lợi lớn trong ngành bảo tồn sinh học tại Việt Nam.

Vườn quốc gia Chư Mom Ray quản lý hơn 60.600 ha rừng. Dựa trên thống kê mới nhất từ đơn vị, 1.003 loài, trong đó có 112 loài nguy cấp, quý, hiếm, được ghi nhận trong quần thể khu bảo tồn thiên nhiên trên.