Phát hiện hàng trăm chai rượu không rõ nguồn gốc ở quán bar WARM

Ngày 8/5, Công an Lâm Đồng cho biết đang làm rõ nguồn gốc của hàng trăm chai rượu được tạm giữ tại quán bar WARM (phường 2, TP Đà Lạt) và hành vi liên quan tới sử dụng chất ma túy của một số người.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng về việc tổng kiểm tra, rà soát các tụ điểm, địa bàn phức tạp về ANTT và đảm bảo an toàn thực phẩm, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã phối hợp với Công an các phường trên địa bàn kiểm tra hành chính nhiều địa điểm vui chơi giải trí về đêm ở TP Đà Lạt.

Tại quán bar WARM do ông Nguyễn Văn Hiếu, ngụ tại phường 4, TP Đà Lạt, làm chủ, thời điểm kiểm tra, có 50 khách đang sử dụng nước uống có nồng độ cồn 5,5 độ trở lên. Kiểm tra kho chứa hàng hóa, Công an phát hiện 283 chai rượu thành phẩm, chưa qua sử dụng, có chữ nước ngoài và 3 bình chứa “khí cười”.

Công an tạm giữ hàng trăm chai rượu tại quán bar WARM.

Chủ quán bar WARM không xuất trình được hóa đơn chứng từ về nguồn gốc hợp pháp của 283 chai rượu. Lực lượng chức năng đã niêm phong, tạm giữ số hàng trên để xác minh.

Cùng thời điểm này, Công an kiểm tra nhanh chất ma túy đối với khách hàng và nhân viên tại quán. Kết quả có 3 khách và 2 nhân viên dương tính với chất ma túy.