Pháp luật

Phát hiện hơn 25 tấn đạn, vỏ đạn quân dụng nhập khẩu qua cảng Đình Vũ

  • Thứ tư, 12/11/2025 06:19 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Thông tin từ Chi cục Hải quan khu vực III cho biết đơn vị phát hiện, thu giữ hơn 25 tấn đạn và vỏ đạn nhập khẩu trái phép qua cửa khẩu cảng Đình Vũ (TP Hải Phòng).

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Hải quan cửa khẩu Đình Vũ - Chi cục Hải quan khu vực III phát hiện lô hàng của Công ty TNHH vật liệu hợp kim Bedra Việt Nam (địa chỉ Khu công nghiệp Hòa Phú, tỉnh Bắc Ninh) có dấu hiệu vi phạm.

Ngay lập tức, lực lượng Hải quan cửa khẩu đã đề nghị Công an TP, Bộ Chỉ huy quân sự TP Hải Phòng và Vùng 1 Cảnh sát biển Việt Nam cùng phối hợp, vào cuộc tiến hành kiểm tra.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra container có dấu hiệu vi phạm tại sảng Đình Vũ.

Theo tờ khai hải quan, hàng khai báo là đồng phế liệu, số lượng 25.045 kg được đóng thành 16 bao chứa trong container đóng trong container số IAAU2737310 nhập khẩu từ Malaysia.

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cho thấy, hàng hóa chứa trong container nêu trên là đạn, vỏ đạn với số lượng lên tới 25,01 tấn.

Số lượng đạn, vỏ đạn được xác định lên tới hơn 25 tấn.

Theo kết quả giám định của Viện khoa học hình sự, Bộ Công an, toàn bộ số đạn, vỏ đạn này đều là vũ khí quân dụng, trong đó có nhiều viên đạn nguyên vẹn và nguyên công dụng.

Hiện vụ việc đã được Chi cục Hải quan khu vực III chuyển Công an TP Hải Phòng tiếp nhận, điều tra làm rõ theo thẩm quyền.

Văn Minh/Công an Nhân dân

