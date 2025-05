Phát hiện kho chứa gần 12.000 lon sữa bột không rõ nguồn gốc ở Long An

Xuất khống 99 hóa đơn gây thất thoát hàng chục tỷ đồng

Công an Thanh Hóa đang đề nghị truy tố 2 bị can: Phạm Thị Thanh (SN 1954, trú tại phường An Hưng, TP Thanh Hóa), Nguyễn Tiến Nam (SN 1984, trú tại xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc) về tội "Mua bán trái phép hóa đơn".