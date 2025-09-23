Phát hiện lô vũ khí sau vụ nổ súng thị uy trên phố

Do mâu thuẫn giao thông, Thắng về phòng trọ lấy súng, quay lại bắn chỉ thiên 3 phát rồi bỏ về. Qua điều tra, công an phát hiện Thắng cất giữ lô vũ khí với súng dạng rulo, súng lục dạng K54, K59, nhiều hộp đạn.

Ngày 22/9, Công an tỉnh Gia Lai cho biết Công an phường Hội Phú đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng với Trần Huy Thắng (SN 2000, trú tại xã Ia Dơk, Gia Lai; thuê trọ ở số 431 đường Nguyễn Viết Xuân, phường Hội Phú) về hành vi Mua bán trái phép công cụ hỗ trợ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h20 ngày 21/8, tại đoạn giao nhau ở hẻm số 376 đường Trường Chinh (phường Hội Phú), anh T.T.H. (SN 1993, trú hẻm 376 đường Trường Chinh) và Thắng, xảy ra mâu thuẫn vì va chạm giao thông, xúc phạm nhau.

Lô vũ khí của Thắng cất giữ ở phường An Phú.

Bực tức, Thắng điều khiển xe máy chạy về phòng trọ tại số 431 Nguyễn Viết Xuân lấy khẩu súng bắn đạn hơi cay (ZORAKI 914), bên trong hộp tiếp đạn có 8 viên đạn rồi điều khiển xe máy quay trở lại. Thấy ôtô của anh H. đang dựng trước dãy trọ thuộc hẻm 376 đường Trường Chinh, Thắng liền rút súng ra bắn chỉ thiên 3 phát rồi điều khiển xe máy chạy về nhà cất giấu khẩu súng.

Nhận tin báo, Công an phường Hội Phú đã triển khai lực lượng xác minh nguồn tin và truy tìm đối tượng nổ súng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 21h ngày 22/8, Công an phường đã phát hiện, bắt giữ Thắng.

Lực lượng công an khám xét phòng trọ của Thắng, phát hiện, thu giữ 1 khẩu súng bắn đạn hơi cay ZORAKI 914 bên trong hộp tiếp đạn còn 5 viên đạn. Đặc biệt, Công an còn thu giữ thêm 15 khẩu súng các loại (gồm súng dạng rulo, súng lục dạng K54, K59), 23 hộp đạn hơi cay và đạn nổ mỗi hộp chứa 50 viên và 5 hộp tiếp đạn rời nhiều chủng loại khác nhau.

Thắng tại địa điểm cất lô vũ khí.

Bước đầu, Thắng khai nhận từ tháng 3 đến nay đã lên mạng xã hội đặt mua 21 khẩu súng bắn đạn hơi cay và 21 hộp đạn hơi cay (1.005 viên), 4 hộp đạn nổ (200 viên). Sau khi mua được số súng Thắng mang về cất giấu tại phòng trọ. Sau đó, Thắng lên mạng xã hội rao và đã bán được 5 khẩu súng, đạn cho 5 cá nhân ở nhiều tỉnh khác nhau, còn lại chưa tiêu thụ được thì bị phát hiện, thu giữ.