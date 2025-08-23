Phát hiện loài khủng long mới trên hòn đảo ở Anh

Các nhà khoa học phát hiện loài khủng long mới trên đảo Wight ở Anh. Chúng có “cánh buồm” độc đáo trên lưng, có thể dùng để thu hút bạn tình hoặc đe dọa đối thủ.

Istiorachis macaruthurae là loài mới được phát hiện trên hòn đảo ở Anh. Ảnh: The Guardian.

Một loài khủng long mới thuộc nhóm iguanodontian (động vật ăn cỏ cỡ lớn) vừa được các nhà khoa học phát hiện trên đảo Wight (Anh). Phân tích từ hóa thạch cho thấy loài này có đặc điểm nổi bật là phần lưng và đuôi nhô cao giống “cánh buồm”, có thể từng được sử dụng để thu hút bạn tình, theo The Guardian.

Loài này được bác sĩ đa khoa, nghiên cứu sinh tiến sĩ Jeremy Lockwood tại Đại học Portsmouth công bố sau nhiều năm nghiên cứu. Ông đặt tên cho loài khủng long mới này là Istiorachis macaruthurae. Cái tên là sự kết hợp giữa cụm từ “sống lưng hình buồm” và tên nữ thủy thủ Ellen MacArthur, người lập kỷ lục vòng quanh thế giới bằng thuyền buồm nhanh nhất năm 2005.

Trước đây, hóa thạch có niên đại 125 triệu năm này từng được cho là của một trong hai loài khủng long đã biết tại đảo Wight. Tuy nhiên, sau khi so sánh các mảnh xương được bảo tồn với cơ sở dữ liệu về xương sống của những loài tương tự, ông Lockwood khẳng định đây là loài hoàn toàn mới.

Bộ xương hóa thạch của Istiorachis macaruthurae được ông Lockwood nghiên cứu kỹ lưỡng. Ảnh: The Guardian.

Ông cho biết bộ xương không đầy đủ như một số mẫu khác, nhưng chưa từng có ai nghiên cứu kỹ lưỡng những mảnh xương này. Khác biệt lớn nhất là sống lưng thần kinh đặc biệt dài, rất hiếm gặp.

Cũng theo nghiên cứu sinh tiến sĩ, loài khủng long này có thể đã sở hữu một cấu trúc nhô cao như cánh buồm dọc lưng. Ở loài bò sát hiện đại, cấu trúc dạng buồm thường nổi bật hơn ở con đực. Điều này cho thấy chúng tiến hóa nhằm gây ấn tượng với bạn tình hoặc đe dọa đối thủ. Ông tin rằng khủng long Istiorachis cũng có thể đã như vậy.

“Tiến hóa đôi khi ưu ái sự phô trương hơn là tính thực tế. Dù mục đích chính xác của đặc điểm này còn nhiều tranh luận, từ điều hòa thân nhiệt, dự trữ mỡ cho đến các giả thuyết khác, lời giải thích hợp lý nhất vẫn là tín hiệu thị giác. Nó có thể dùng để thu hút bạn tình", ông Lockwood nói với The Guardian.

Bàn về phát hiện mới, giáo sư Susannah Maidment tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên đánh giá nghiên cứu tỉ mỉ của ông Jeremy Lockwood đối với những hóa thạch được lưu giữ nhiều năm trong bảo tàng đã làm sống dậy hình ảnh loài khủng long iguanodontian tại đảo Wight.

Công trình này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các bộ sưu tập hóa thạch, nơi hóa thạch được bảo tồn lâu dài để phục vụ cho việc nghiên cứu, từ đó đánh giá lại và đưa ra ý tưởng mới về tiến hóa.