Phát hiện loài ong có cặp sừng kỳ lạ

Một loài ong mới được phát hiện ở Australia khiến giới khoa học chú ý nhờ cặp sừng nhỏ kỳ lạ trên mặt, gợi liên tưởng đến hình ảnh quỷ dữ trong phim.

Loài ong mới được phát hiện ở Australia có cặp sừng kỳ lạ. Ảnh: Telegraph.

Trong khi khảo sát một loài hoa dại có nguy cơ tuyệt chủng ở Australia, các nhà khoa học tình cờ phát hiện một loài ong mới lạ và đặt tên là Lucifer vì loài này sở hữu cặp “sừng” nhỏ trông rất giống quỷ.

Theo The Independent, loài ong này có tên khoa học là Megachile Lucifer, được tìm thấy tại vùng Goldfields, miền Tây Australia. Theo các nhà khoa học, gương mặt với cặp sừng nhỏ đặc trưng chính là nguồn cảm hứng cho tên gọi Lucifer.

Nhóm nhà khoa học phát hiện ra Lucifer khi họ đang khảo sát loài hoa dại nguy cấp chỉ mọc ở khu vực Bremer Range giữa hai thị trấn Norseman và Hyden. Họ nhận thấy loài ong này ghé thăm cả loài hoa dại đang được bảo tồn và một cây mallee gần đó.

Nhà sinh thái học Kit Prendergast tại Đại học Curtin, người đứng đầu nhóm nghiên cứu, cho biết con ong cái có những chiếc sừng nhỏ tuyệt đẹp trên mặt. Khi đang viết mô tả về loài này, bà tình cờ xem chương trình Lucifer trên Netflix và cảm thấy cái tên này rất hợp.

"Tôi cũng là một người hâm mộ cuồng nhiệt của của nhân vật Lucifer trong phim, nên việc đặt cái tên này là điều hiển nhiên", bà chia sẻ.

Theo tìm hiểu của nhóm nghiên cứu, những chiếc sừng chỉ xuất hiện ở ong cái, khác với đa số các đặc điểm giới tính đặc trưng ở động vật.

Phân tích DNA cho thấy mẫu ong này không trùng khớp với bất kỳ loài nào từng được ghi nhận trong cơ sở dữ liệu, chứng tỏ đây là loài mới đầu tiên được tìm thấy trong suốt 20 năm qua. Điều này cho thấy vẫn còn rất nhiều loài sinh vật chưa được khám phá, ngay cả ở những khu vực đang có nguy cơ bị khai thác mỏ cạn kiệt như Goldfields.

Phát hiện được công bố trên tạp chí Hymenoptera đúng thời điểm Australia tổ chức tuần lễ tôn vinh vai trò của ong, bướm và các loài côn trùng trong việc duy trì hệ sinh thái và sản xuất nông nghiệp.

Ngoài ra, bà Kit Prendergast cho biết loài ong mới được tìm thấy trong cùng khu vực với loài hoa dại nguy cấp, nên cả hai có thể cùng đối mặt với nguy cơ từ biến đổi khí hậu và hoạt động khai thác mỏ.

Hơn nữa, phạm vi phân bố hẹp, mùa hoạt động ngắn cùng mối liên hệ với loài hoa dại nguy cấp cho thấy Lucifer có thể là loài cần được ưu tiên bảo tồn.

“Nếu không biết loài ong bản địa nào đang tồn tại và chúng phụ thuộc vào thực vật nào, chúng ta có thể đánh mất cả hai trước khi kịp nhận ra sự tồn tại của chúng”, bà nhấn mạnh.