Phát hiện ma túy từ biểu hiện bất thường của người đàn ông

Qua kiểm tra người đàn ông có biểu hiện lo lắng, bồn chồn, tổ công tác Y9/141 đã kịp thời phát hiện đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Chiều 25/10, tổ công tác Y9/141 do Trung tá Nguyễn Xuân Trung (Phó Đội trưởng Đội CSGT số 9, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) làm tổ trưởng phối hợp với với Công an phường Cổ Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT, TTATGT tại đường Hoàng Quốc Việt.

Khoảng 16h20 cùng ngày, tổ công tác phát hiện 2 người đàn ông điều khiển xe máy BKS: 21L1-227.xx lưu thông trên đường có biểu hiện nghi vấn, nên dừng phương tiện để kiểm tra.

Tổ công tác Y9/141 phát hiện đối tượng tàng trữ trái phép ma túy.

Đáng chú ý, quá trình di chuyển vào chốt, người đàn ông ngồi sau có biểu hiện lo lắng, bồn chồn. Qua kiểm tra, cảnh sát tìm thấy trong túi quần của đối tượng này một bao thuốc, bên trong có túi nylon chứa nhiều hạt tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Lúc này, đối tượng vẫn quanh co rằng không biết là gì, bao thuốc vừa đi xin được để hút.

Tuy nhiên, đấu tranh sau đó, đối tượng đã khai nhận túi nylon chứa hạt tinh thể màu trắng nêu trên là ma túy đối tượng mua về sử dụng. Danh tính đối tượng được xác định là B.N.A (SN 1988; trú tại thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái), đã có 1 tiền án về tội trộm cắp.

Tổ công tác đã bàn giao đối tượng và tang vật về Công an phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm để tiếp tục điều tra theo quy định.