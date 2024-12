Phát hiện nhiều đối tượng dương tính với ma túy tại karaoke Rolex

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Quảng Nam phát hiện nhiều đối tượng dương tính với ma túy tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Rolex (phường Điện An, TX Điện Bàn).

Thông tin ban đầu, thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam về việc triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, qua công tác nắm tình hình, lúc 0h25 ngày 15/12, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Rolex (phường Điện An, thị xã Điện Bàn), phát hiện cơ sở này kinh doanh dịch vụ karaoke ngoài khoảng thời gian 8-24h mỗi ngày.

Ngoài ra, cơ sở này không xuất trình được bản chính Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT khi có yêu cầu kiểm tra của cơ quan Công an có thẩm quyền. Một phòng có 3 khách nam đang sử dụng trái phép chất ma túy; tang vật thu giữ gồm 1 đĩa sứ màu trắng bên trên có chứa 0,73 g tinh thể màu trắng nghi là Ketamin. Qua test nhanh, 3 đối tượng này dương tính với chất ma túy.

Các đối tượng tại cơ sở kinh doanh karaoke Rolex.

Thêm nữa, có 11 khách (gồm 7 nam, 4 nữ) đang chuẩn bị thuê phòng để hát. Nhận thấy có nhiều biểu hiện nghi vấn tiến hành kiểm tra Hồ Thanh Phong (SN 1999, trú phường Điện An, thị xã Điện Bàn), phát hiện túi áo khoác bên trong phía ngực trái có 1 túi nylon, có chứa 5 viên nén màu xanh khối lượng 2,3 g nghi là ma túy tổng hợp. Qua test nhanh, có 3/11 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Sau khi củng cố hồ sơ, tổ công tác Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam đã bàn giao cho Công an thị xã Điện Bàn tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.