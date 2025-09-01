Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Pháp luật

Phát hiện nhiều dụng cụ chế tạo pháo ở hiện trường vụ nổ tại Lâm Đồng

  • Thứ hai, 1/9/2025 09:54 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Cơ quan chức năng phát hiện nhiều dụng cụ nghi dùng để chế tạo pháo tại hiện trường vụ nổ lớn ở một căn nhà cấp 4 tại thôn Phú Hiệp 3, xã Gia Hiệp, tỉnh Lâm Đồng.

Trưa 31/8, UBND xã Gia Hiệp thông tin bước đầu cơ quan chức năng phát hiện có nhiều dụng cụ, nghi dùng để chế tạo pháo nổ tại căn nhà do gia đình ông Nguyễn Hữu Từ làm chủ. Căn nhà này đã được ông Từ cho một người thuê lại từ nhiều tháng qua, nhưng rất ít khi người thuê về ở.

Phát hiện nhiều dụng cụ nghi dùng để chế tạo pháo nổ tại hiện trường.

Như trước đó Báo CAND đã thông tin, vụ nổ xảy ra lúc 21h ngày 30/8, gây hư hỏng nhiều hạng mục, xé toạc phần sau của căn nhà. Nhiều cánh cửa, tôn bị lực nổ lớn hất tung ra xa, một phần tường, trần nhà bị sập. Thời điểm xảy ra vụ nổ, trong nhà không có ai sinh sống nên không gây thương vong về người.

Công an xã Gia Hiệp đang phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra, làm rõ vụ việc.

https://cand.com.vn/Ban-tin-113/phat-hien-nhieu-dung-cu-che-phao-o-hien-truong-vu-no-tai-lam-dong-i779943/

Khắc Lịch/Công an Nhân dân

  • Lâm Đồng

    Lâm Đồng
    • Diện tích: 9.773,5 km²
    • Dân số: 1.246.200
    • Phân chia hành chính: 2 thành phố, 10 huyện
    • Vùng: Tây Nguyên
    • Mã điện thoại: 263
    • Biển số xe: 49

