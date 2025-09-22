Phát hiện nhiều sản phẩm có dấu hiệu vi phạm tại Công ty MCS

Đại diện Phòng ANKT Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị đang phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 14 phát hiện, xử lý vi phạm đối với những sản phẩm thu giữ tại Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ MCS.

Theo đại diện Phòng An ninh kinh tế, căn cứ Quy chế phối hợp giữa Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội (nay là Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội) và Công an TP Hà Nội trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn TP Hà Nội; qua trao đổi tình hình, mới đây, lực lượng liên ngành (Đội 5 Phòng An ninh kinh tế và Đội QLTT số 14) đã tiến hành kiểm tra hành chính đối công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ MCS (do ông N.C.S làm giám đốc; địa chỉ trụ sở chính tại xã Hoài Đức, TP Hà Nội).

Trên cơ sở đó, cơ quan chức năng làm việc với các cá nhân liên quan, ghi nhận tại thời điểm kiểm tra, hàng hóa đang bày bán tại công ty là mỹ phẩm, thực phẩm các loại có thực hiện niêm yết giá hàng hóa theo quy định.

Lực lượng chức năng kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, đoàn kiểm tra phát hiện hàng hóa đang bày là mỹ phẩm, thực phẩm như nước hoa, ngũ cốc Calbee, bánh Choco, kẹo, rong biển… lại không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Ông N.C.S, Giám đốc công ty, trình bày Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ MCS hoạt động kinh doanh dưới mô hình dịch vụ vận chuyển cho khách tiêu dùng cá nhân đi các tỉnh, thành phố và Việt Nam - Nhật Bản hai chiều, hàng hóa chuyên dùng vào mục đích cá nhân như: đồ gia dụng, hàng thời trang, thực phẩm…

Ngoài ra, do nhu cầu của khách, Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ MCS có mua trôi nổi từ nhiều nguồn trong nước, hàng hóa là thực phẩm, mỹ phẩm để bán cho khách trong nước.

Toàn bộ số hàng hóa là thực phẩm, mỹ phẩm nêu trên do nước ngoài sản xuất, công ty mua về để bán, hàng hóa không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Công ty chưa bán được sản phẩm nào ra thị trường thì bị kiểm tra.

Căn cứ tài liệu thu thập, cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ MCS lỗi "Kinh doanh hàng hóa nhập lậu là mỹ phẩm, thực phẩm" với số tiền 32 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa không đảm bảo an toàn.