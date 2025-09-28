Phát hiện nhiều vi phạm về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu

Công an thành phố Đà Nẵng cho biết phát hiện hàng loạt vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu.

Thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng về tăng cường đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu, Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố và công an các địa phương tổ chức nhiều đợt kiểm tra, qua đó phát hiện hàng loạt vi phạm nghiêm trọng.

Ngày 23/9, tại Công ty TNHH C.M.T (xã Thăng Điền), đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của 4.175 bánh Trung thu; chưa cung cấp hồ sơ tự công bố sản phẩm; đồng thời kinh doanh 6.230 sản phẩm bánh kẹo đã hết hạn sử dụng. Toàn bộ số hàng hóa trên đã bị lập biên bản niêm phong, tạm giữ để xử lý.

Công an kiểm tra, làm việc với các cơ sở sản xuất bánh Trung thu. Ảnh: CA.

Cùng ngày, đoàn kiểm tra tiếp tục làm việc tại cơ sở sản xuất bánh M.H (xã Thăng Điền), phát hiện cơ sở sản xuất 489 bánh Trung thu thập cẩm nhưng không tự công bố sản phẩm theo quy định pháp luật. Một mẫu sản phẩm đã được gửi kiểm định chất lượng, số bánh còn lại bị niêm phong để phục vụ điều tra.

Ngày 24/9, lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất bánh H.S (xã Thăng Bình) phát hiện cơ sở đang sản xuất 4.780 bánh Trung thu nướng thành phẩm nhưng không tự công bố sản phẩm.

Ngoài ra, hệ thống xử lý nước thải tại cơ sở này chỉ dừng ở mức sơ bộ, nước thải sau xử lý vẫn xả trực tiếp ra kênh phía sau. Đoàn kiểm tra đã thu mẫu sản phẩm và mẫu nước thải để kiểm định, đồng thời lập biên bản tạm giữ toàn bộ số bánh vi phạm.

Ngày 25/9, tại Công ty TNHH SX-TM&DV K.A.P. (PP. Bàn Thạch), cơ quan chức năng phát hiện công ty sản xuất, kinh doanh 460 bánh trung thu thập cẩm chưa tự công bố sản phẩm. Toàn bộ số bánh đã bị niêm phong, gửi mẫu đi kiểm định chất lượng.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục xác minh, cũng cố hồ sơ để xử lý vi phạm.