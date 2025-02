Phát hiện nhiều xe cứu thương lạm dụng tín hiệu ưu tiên

Một số người dân đặt ra câu hỏi, khi đang lưu thông trên đường gặp loại xe này không biết đâu là xe cần được ưu tiên để nhường đường...

Trong vài tháng trở lại đây, lực lượng CSGT Hà Nội và một số địa phương liên tục phát hiện tình trạng xe cứu thương lạm dụng tín hiệu ưu tiên, sử dụng còi hú, đèn nháy không đúng quy định khi lưu thông trên đường (không chở bệnh nhân nhưng vẫn sử dụng các thiết bị này).

Đây là thực trạng và gây bức xúc dư luận, đặc biệt là người tham gia giao thông trên đường, và làm giảm hiệu quả của quy định pháp luật về việc nhường đường cho xe ưu tiên.

Điển hình, ngày 13/2, Trạm CSGT Diễn Châu (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với một tài xế xe cứu thương vì hành vi phát tín hiệu ưu tiên không đúng quy định. Cơ quan chức năng xác định tối 12/2, tài xế N.H.S (trú tại xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu) điều khiển xe cứu thương không chở bệnh nhân nhưng liên tục hú còi inh ỏi.

Một trường hợp khác vào đêm 5/1, sau khi kết thúc trận đá bóng giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan tại chung kết ASEAN Cup 2024, tổ công tác Đội CSGT Đường bộ số 14 (Phòng CSGT Hà Nội) phát hiện ôtô BKS 30E-741.XX, dán biểu tượng xe cứu thương và gắn, phát thiết bị ưu tiên, nhưng lại chở cổ động viên đi cổ vũ bóng đá.

Nam tài xế ôtô là L.T.H (SN 1991, trú tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) không xuất trình được giấy phép lái xe, đăng ký xe, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã hết hạn hơn một tháng. Đặc biệt, kết quả đo nồng độ cồn anh H đã vi phạm cồn ở mức 0,514 mg/L (vượt mức cao nhất là 0,4 mg/L khí thở).

Chị Minh Hồng (trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ bản thân khi di chuyển trên đường gặp xe công an, xe quân sự hay xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ đều có đặc điểm dễ nhận biết vì đây là phương tiện chuyên dụng, thuộc lực lượng chức năng chuyên trách.

Tuy nhiên, theo chị Hồng, ngoài những xe ưu tiên trên, thì hiện nay có nhiều xe gắn biển cứu thương, biển trắng, biển xanh đủ loại và hầu như xe nào cũng liên tục hú còi inh ỏi, khiến người dân không biết đâu là xe thực sự cần được ưu tiên để nhường đường. "Có hôm tôi gặp xe gắn biển cứu thương, biển số màu trắng đang đi bình thường, nhưng đến gần ngã tư là hú còi inh ỏi rồi phóng vụt qua khiến mọi người giật mình", chị Hồng chia sẻ.

Một số ý kiến cho rằng để ngăn chặn tình trạng trên, ngoài công tác tuyên truyền, cơ quan chức năng cần tăng cường việc kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi sử dụng tín hiệu ưu tiên sai quy định.

"Việc xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm sẽ giúp bảo đảm trật tự giao thông, tránh tình trạng xe không thuộc diện ưu tiên lại lợi dụng phát tín hiệu ưu tiên nhằm vượt đèn đỏ, đi vào đường cấm...", anh Khắc Thái (trú tại Hà Nội) chia sẻ.

Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, các phương tiện được quyền ưu tiên khi làm nhiệm vụ gồm xe chữa cháy, xe công an, xe quân sự, xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu, xe hộ đê, xe làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh, xe dẫn đoàn, xe làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định của Chính phủ.

Trong quá trình di chuyển, những phương tiện này phải có tín hiệu ưu tiên đúng quy định và chỉ được hưởng quyền ưu tiên khi đang làm nhiệm vụ. Việc lạm dụng tín hiệu ưu tiên không chỉ vi phạm quy định pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Qua một số vụ việc, Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo, người dân khi gặp phương tiện phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ phải tuyệt đối tuân thủ việc nhường đường theo quy định.

Ngoài ra, khi phát hiện các phương tiện nghi ngờ lợi dụng tín hiệu ưu tiên sai quy định có thể ghi nhận hình ảnh, gửi đến ứng dụng iHanoi, trang Zalo “Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội” hoặc số điện thoại đường dây nóng 0243.942.4451 để phản ánh.

Do đó người dân có thể yên tâm việc không chấp hành tín hiệu đèn giao thông để nhường đường cho xe cấp cứu hoặc xe ưu tiên trong tình huống tình thế cấp thiết sẽ không bị xử phạt vi phạm hành chính.

Giải đáp thắc mắc của người dân liên quan đến việc điều khiển phương tiện vượt đèn đỏ để nhường đường cho xe ưu tiên, Bộ Công an khẳng định hành vi vượt đèn đỏ để nhường đường cho xe ưu tiên đang thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp sẽ được xem là hành động trong tình thế cấp thiết.

