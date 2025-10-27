Phát hiện nhóm thanh niên thuê trọ bán 'Pod' chứa ma túy

Qua công tác tuần tra kiểm soát, Công an phường Ngọc Hà (Hà Nội) phát hiện một nhóm đối tượng thanh niên thuê nhà trọ, bán "Pod" chứa chất ma túy.

Khoảng 22h ngày 21/10/2025, trong quá trình tuần tra đảm bảo an ninh trật tự địa bàn, tổ công tác Công an phường Ngọc Hà (Hà Nội) phát hiện 2 nam thanh niên ngồi trên xe máy Honda SH có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra hành chính, lực lượng công an phát hiện trong túi áo khoác của Đào Ngọc Quang (SN 2006, trú tại thôn São, xã Tân Lĩnh, tỉnh Lào Cai) có 1 thiết bị "Pod" chứa tinh thể nghi ma túy và trong cốp xe máy do Quang điều khiển có thêm 1 "Pod" khác chứa chất tương tự.

Các đối tượng liên quan vụ việc.

Đấu tranh tại chỗ, Quang và người đi cùng là Nguyễn Hải Nguyên (SN 2006, trú tại thôn 4, xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai) khai nhận cả hai đang đứng chờ khách để bán "Pod" chứa ma túy, nhưng chưa kịp giao dịch thì bị Công an phát hiện, bắt quả tang.

Ngay sau đó, tổ công tác đã thu giữ toàn bộ tang vật, đưa 2 đối tượng cùng phương tiện về trụ sở Công an phường Ngọc Hà để tiếp tục đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan công an, Quang và Nguyên khai nhận cùng 3 đối tượng khác là Mông Đình Chiến (SN 2006, trú tại xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai), Nguyễn Trung Kiên (SN 2007, trú tại xã Yên Lãng, Hà Nội) và Nguyễn Đức Hạnh (SN 2005, trú tại xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai) thuê trọ chung tại phòng 402, nhà số 6 ngõ 402 Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội để bán "Pod" chứa ma túy cho dân chơi.

Tang vật thu giữ trong vụ án.

Đến khoảng 2h ngày 22/10/2025, đối tượng Chiến, Kiên và Hạnh đã chủ động đến trụ sở Công an phường Ngọc Hà đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Kết quả giám định sơ bộ tại Phòng Kỹ thuật hình sự - CATP Hà Nội xác định hai thiết bị "Pod" thu giữ đều chứa ma túy loại MDMB-4en-PINACA, một chất thuộc nhóm ma túy tổng hợp bị cấm sử dụng.

Hiện Công an phường Ngọc Hà đã lập hồ sơ, bàn giao vụ việc cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.