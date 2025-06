Phát hiện ôtô khách chở hàng trăm bình 'khí cười' trên cao tốc

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, lực lượng CSGT phát hiện, xử lý một phương tiện vận tải hành khách có dấu hiệu vi phạm, chở lượng lớn khí nghi là N2O (thường gọi là “khí cười”).

Cụ thể, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 2, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt - Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an đã dừng kiểm tra ôtô khách mang biển kiểm soát 15F-005.61 do tài xế V.V.H. (SN 1985, trú tại huyện An Dương, thành phố Hải Phòng) điều khiển.

Gần 300 bình "khí cười" đã bị thu giữ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển 72 thùng hàng, mỗi thùng chứa 4 bình kim loại, tổng cộng 288 bình "khí cười" - một loại khí bị cấm sử dụng trong vui chơi, giải trí do có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người sử dụng và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trật tự xã hội. Đáng chú ý, toàn bộ lô hàng trên đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vụ việc, đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức bàn giao phương tiện và toàn bộ tang vật cho Công an xã Đoàn Kết, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ.