Pháp luật

Phát hiện thi thể 2 chị em trong đìa tôm tại Khánh Hòa

  • Thứ ba, 11/11/2025 14:19 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Công an phong tỏa hiện trường tại khu vực mép nước cầu Long Hồ, phường Bắc Cam Ranh (Khánh Hòa) để điều tra nguyên nhân tử vong của 2 phụ nữ.

Sáng 11/11, người dân phường Bắc Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) phát hiện 2 thi thể nữ giới nằm ở đìa tôm gần cầu Long Hồ, nên trình báo cơ quan chức năng.

Ông Nguyễn Hoạt, Chủ tịch UBND phường Bắc Cam Ranh, cho biết 2 nạn nhân là chị em ruột, 56 tuổi và 53 tuổi, sống tại địa phương. Sáng sớm cùng ngày, cả hai chở nhau bằng xe đạp điện ra khu vực đìa tôm gần cầu Long Hồ để bắt ốc, cá. Khi được phát hiện, cả hai đã tử vong. Gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Phat hien thi the, 2 chi em anh 1

Công an có mặt tại hiện trường để điều tra vụ án.

Tại hiện trường, thi thể hai người nằm gần mép nước, đội mũ bảo hiểm, cách nhau khoảng 30 m, chân bị lưới quấn. Trên bờ còn sót lại một ít ốc, cá vừa bắt được.

Công an phường Bắc Cam Ranh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của 2 chị em.

Trước đó, vào tháng 8/2025, tại suối Ba Hồ (xã Công Hải, tỉnh Khánh Hòa) phát hiện một thiếu niên chết đuối khi tắm suối.

Theo đó chiều 11/8, UBND xã Công Hải và lực lượng chức năng nhận được tin báo thiếu niên tên N.B.K. (14 tuổi, trú phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa) mất tích khi đang cùng người thân đi dã ngoại ở suối Ba Hồ. Đến sáng 12/8, nhóm cứu hộ tiếp tục lặn xuống 2 hố nước để dò tìm và phát hiện thi thể em K. trong một hốc đá. Lực lượng chức năng xác định em K. chết đuối trong khi tắm.

