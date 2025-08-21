Phát hiện thi thể lính cứu hỏa Itaewon sau 10 ngày mất tích

Hôm 20/8, người lính cứu hỏa từng tham gia ứng cứu trong vụ giẫm đạp ở Itaewon (Hàn Quốc) năm 2022 được tìm thấy tử vong trong nghi án tự sát, sau 10 ngày mất tích.

Người lính cứu hỏa trong thảm kịch Itaewon năm 2022 được tìm thấy đã chết sau khi mất tích. Ảnh: X.

Thi thể của nam lính cứu hỏa xấu số được phát hiện dưới một cây cầu gần đường cao tốc ở thành phố Siheung, tỉnh Gyeonggi, vào khoảng 12h20 trưa, theo thông tin từ Sở cảnh sát Siheung. Cảnh sát cho biết không có dấu hiệu tội phạm, The Korea Herald đưa tin.

Người lính cứu hỏa, ở độ tuổi 30, từng được chẩn đoán mắc trầm cảm vào tháng 12/2022, sau thảm kịch Itaewon khiến 159 người thiệt mạng. Trong những năm qua, anh được điều trị và tư vấn tâm lý bởi Cơ quan Cứu hỏa Quốc gia và Sở Cứu hỏa Incheon.

Theo báo cáo địa phương, gần đây, anh cũng chịu thua lỗ từ việc đầu tư tiền điện tử. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân chính xác cái chết và sẽ bàn bạc với gia đình nạn nhân để quyết định có tiến hành khám nghiệm tử thi hay không.

Trước khi biến mất, người lính cứu hỏa đã để lại một tin nhắn trên điện thoại: “Xin lỗi vì không thể ngẩng cao đầu trước gia đình và bạn bè.”

Anh rời nhà vào ngày 9/8 và lần cuối được nhìn thấy vào khoảng 2h sáng hôm sau, khi lái xe qua trạm thu phí Nam Incheon. Chiếc xe của anh sau đó được tìm thấy bỏ lại gần trạm thu phí, bên trong vẫn còn điện thoại, ví và nhiều đồ cá nhân. Tín hiệu cuối cùng từ điện thoại được truy vết ở Seochang-dong, Incheon.

Sau khi nhận được tin báo mất tích, cảnh sát và lực lượng cứu hỏa đã triển khai tìm kiếm quanh khu vực phát hiện xe trong suốt 11 ngày. Tổng cộng 330 người đã được huy động, cùng chó nghiệp vụ và flycam.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã gửi lời chia buồn trước cái chết của người lính cứu hỏa, đồng thời nhấn mạnh chính phủ sẽ nỗ lực đưa ra sự hỗ trợ dành cho các nạn nhân, gia đình và lực lượng cứu hộ để cùng vượt qua những sang chấn do thảm họa và tai nạn gây ra.

“Xã hội của chúng ta vẫn chưa xây dựng được mạng lưới an sinh xã hội và hệ thống hỗ trợ tâm lý đủ mạnh để có thể đối diện và chữa lành hoàn toàn những sang chấn tập thể và quốc gia”, ông bày tỏ.

Theo vị lãnh đạo này, để giải quyết những vấn đề như vậy, xã hội Hàn Quốc cần cùng nhau chia sẻ nỗi đau, nhìn nhận trách nhiệm chung một cách nghiêm túc và chung tay cho quá trình hồi phục.

Thảm kịch giẫm đạp Itaewon năm 2022 là tai nạn tồi tệ nhất dạng này ở Hàn Quốc, cướp đi sinh mạng của 159 người khi họ tham gia lễ hội Halloween tại khu phố giải trí ở quận Yongsan, Seoul.