Phát hiện ung thư muộn vì chủ quan với dấu hiệu lạ khi tiểu

Một phụ nữ 61 tuổi nhập viện trong tình trạng tiểu buốt, tiểu ra máu. Kết quả siêu âm phát hiện khối u bàng quang lớn, đã xâm lấn niệu quản.

Người bị ung thư bàng quang thường xuất hiện những cơn tiểu buốt. Ảnh minh hoạ: Anh Tuấn.

Theo thông tin Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn (Phú Thọ), bệnh nhân vốn hiếm khi đi khám sức khỏe. Hai ngày trước nhập viện, bà xuất hiện triệu chứng tiểu buốt, tiểu ra máu kèm đau mỏi vùng thắt lưng nên được gia đình đưa đi kiểm tra.

Kết quả siêu âm và cận lâm sàng ghi nhận thành bàng quang dày không đều. Tại vùng tam giác bàng quang xuất hiện khối đặc xơ hóa, vôi hóa, kích thước 53x54x50 mm (khoảng 76 gram), sùi vào lòng bàng quang, bờ không đều và xâm lấn niệu quản phải, gây giãn đài bể thận. Trên cửa sổ Doppler, khối u có dấu hiệu tăng sinh mạch.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị u bàng quang xâm lấn niệu quản phải. Sau tư vấn, gia đình đã chuyển bệnh nhân lên tuyến trên điều trị.

Theo bác sĩ chuyên khoa I Đinh Đại Lâm, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh và Thăm dò chức năng, u bàng quang là bệnh lý nguy hiểm, có thể dẫn tới chảy máu đường tiểu, tắc nghẽn niệu quản, suy thận và đe dọa tính mạng nếu phát hiện muộn. Đáng lo ngại, nhiều người thường bỏ qua các dấu hiệu ban đầu như tiểu ra máu, tiểu buốt, tiểu rắt, đau vùng hông lưng.

Nguyên nhân bệnh liên quan tới nhiều yếu tố nguy cơ như hút thuốc lá lâu năm, tiếp xúc hóa chất (nhuộm, cao su, da), viêm nhiễm đường tiết niệu mạn tính, sỏi bàng quang hoặc yếu tố di truyền.

Theo bác sĩ Đinh Đại Lâm, u bàng quang có thể gây chảy máu đường tiểu kéo dài, thiếu máu, tắc nghẽn niệu quản dẫn tới suy thận. Nếu không điều trị kịp thời, bệnh tiến triển nhanh, ảnh hưởng trực tiếp tới tính mạng.

“Người dân, đặc biệt trên 50 tuổi, cần khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc bệnh lý đường tiết niệu và phát hiện sớm ung thư. Việc chẩn đoán sớm quyết định tiên lượng và kết quả điều trị”, bác sĩ Lâm nói.

Theo Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC), ung thư bàng quang là loại ung thư phổ biến thứ chín trên thế giới. Năm 2022, ghi nhận hơn 600.000 ca mắc mới và trên 220.000 ca tử vong toàn cầu. Đây được xem là một trong những bệnh ung thư khó chẩn đoán và điều trị, do phụ thuộc nhiều vào nội soi bàng quang - thủ thuật xâm lấn và tốn kém.

Phần lớn trường hợp được phát hiện ở giai đoạn sớm, khi cơ hội điều trị thành công còn cao. Tuy vậy, khoảng 1/4 bệnh nhân chỉ được chẩn đoán khi bệnh đã ở giai đoạn muộn, làm tiên lượng kém đi rõ rệt.

Để giảm nguy cơ mắc ung thư bàng quang, bác sĩ Lâm khuyến cáo:

Không hút thuốc lá, hạn chế tiếp xúc với hóa chất độc hại.

Uống đủ nước, duy trì thói quen đi tiểu đều đặn để đào thải chất độc.

Khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt khi có biểu hiện tiểu ra máu dù chỉ một lần.