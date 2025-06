Phạt trên 1 tỷ loạt doanh nghiệp vi phạm môi trường, an toàn thực phẩm

Văn phòng UBND TP Đà Nẵng thông tin Chủ tịch TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh ký ban hành nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm.

Trước đó, qua công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, lực lượng chức năng thành phố phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là trong hoạt động dịch vụ ăn uống và tại các khu công nghiệp.

Qua đó, cơ quan chức năng đã tham mưu lãnh đạo UBND thành phố xử phạt Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch San Hô Đà Nẵng (quận Ngũ Hành Sơn) số tiền 224,5 triệu đồng; các cơ sở kinh doanh ăn uống tại tuyến phố Chương Dương (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) TOP BEER 73,5 triệu đồng và SIMSIMI 71,5 triệu đồng về hành vi vi phạm liên quan đến an toàn thực phẩm, xả thải không đúng quy định, gây mất vệ sinh môi trường và ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự khu dân cư lân cận.

Quán SIMSIMI đã bị Công an lập biên bản xử lý do hoạt động quá giờ, gây tiếng ồn lớn, tụ tập đông người vào ban đêm. Dù đã bị yêu cầu tạm dừng hoạt động, cơ sở này vẫn ngang nhiên tái phạm.

Đặc biệt với quán SIMSIMI, trước đó đã bị cơ quan chức năng kiểm tra lập biên bản xử lý do hoạt động quá giờ, gây tiếng ồn lớn, tụ tập đông người vào ban đêm. Dù đã bị yêu cầu tạm dừng hoạt động, cơ sở này vẫn ngang nhiên tái phạm, thể hiện thái độ coi thường pháp luật, gây bức xúc trong dư luận địa phương...

Chính quyền TP Đà Nẵng cũng đã xử lý nghiêm loạt doanh nghiệp đang hoạt động trong các khu công nghiệp, trong đó có Công ty TNHH Key Tronic Vietnam (KCN Hòa Khánh mở rộng) và Công ty CP MP Pack (KCN Hòa Khánh) bị xử phạt do không có giấy phép môi trường dù đã đưa nhà máy vào vận hành; Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát Đà Nẵng bị phát hiện vận hành sai quy trình hệ thống xử lý chất thải; Công ty CP Tasupharm (quận Cẩm Lệ) vi phạm nghiêm trọng quy định về quản lý chất thải nguy hại, tiềm ẩn rủi ro lớn cho môi trường và sức khỏe cộng đồng. Tổng mức xử phạt đối với 4 doanh nghiệp vừa kể lên trên 1 tỷ đồng .

Theo lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, đợt xử phạt này nằm trong kế hoạch tổng thể chấn chỉnh, lập lại trật tự đô thị, môi trường và an toàn thực phẩm, đặc biệt trong bối cảnh thành phố đang bước vào mùa cao điểm du lịch.

“Thành phố kiên quyết không để tái diễn tình trạng buông lỏng quản lý, phát sinh các điểm nóng gây mất an ninh trật tự, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến hình ảnh và đời sống đô thị”, lãnh đạo thành phố nhấn mạnh.