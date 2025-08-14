Phép màu xảy ra sau 60 phút trái tim ngừng dập

Người phụ nữ 47 tuổi ngừng tim 60 phút, tưởng chừng không qua khỏi, nhưng đã được cứu sống ngoạn mục nhờ cuộc chạy đua với thời gian của bác sĩ ở Vĩnh Phúc và Bạch Mai.

Cấp cứu bệnh nhân ở Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh minh họa: Đinh Hà.

Một phụ nữ 47 tuổi, tiền sử u lành tuyến vú, không mắc bệnh tim mạch mạn tính, nhập viện Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc trong tình trạng đau ngực trái dữ dội suốt 4 giờ. Kết quả chẩn đoán cho thấy bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên (STEMI) - biến cố tim mạch nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao nếu không xử trí kịp thời.

Bệnh nhân được chụp mạch vành cấp cứu, phát hiện tắc hoàn toàn động mạch liên thất trước (LAD) và lập tức can thiệp đặt stent, khôi phục dòng chảy. Tuy nhiên, vài giờ sau, người bệnh bất ngờ mất ý thức, rung thất trên màn hình theo dõi. Đây là dấu hiệu rối loạn nhịp nguy kịch dẫn đến ngừng tuần hoàn.

Ngay sau đó, các bác sĩ tiến hành ép tim, sốc điện nhiều lần, kiên trì suốt 60 phút mới đưa được bệnh nhân trở lại nhịp tim. Song, người bệnh rơi vào sốc tim trầm trọng, huyết áp tụt sâu, phải dùng 3 loại vận mạch liều cao. Nguy cơ không qua khỏi cận kề.

Nhận thấy tình hình nguy kịch, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc lập tức phát tín hiệu xin hỗ trợ từ Bệnh viện Bạch Mai. Chỉ 90 phút sau khi tiếp nhận yêu cầu, một ê-kíp ECMO từ Hà Nội đã có mặt.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, đội gồm bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Bá Cường (Trung tâm Hồi sức Tích cực), ThS.BS Hoàng Tuấn Phong và ThS.BS Võ Duy Văn (Viện Tim mạch Quốc gia) đã nhanh chóng thiết lập hệ thống ECMO ngay tại bệnh viện, thay thế chức năng tim - phổi đang suy kiệt của bệnh nhân.

Sau 14 ngày điều trị tích cực, chức năng tim của bệnh nhân cải thiện rõ rệt, sức khỏe ổn định và xuất viện. Ảnh: BVCC.

Ngay sau khi thiết lập ECMO, bệnh nhân được chuyển về Trung tâm Hồi sức Tích cực, Bệnh viện Bạch Mai. Tại đây, dưới sự điều trị sát sao của bác sĩ Hồ Đức Triều và ê-kíp, cùng sự phối hợp đa chuyên khoa (Tim mạch, Dược lâm sàng, Dinh dưỡng, Phục hồi chức năng), bệnh nhân vượt qua nhiều biến chứng nặng như sốc tim, nhiễm khuẩn.

Bốn ngày sau, người bệnh này được rút ECMO thành công. Sau 14 ngày điều trị tích cực, chức năng tim cải thiện rõ rệt, sức khỏe ổn định và xuất viện.

PGS Cơ nhấn mạnh hỗ trợ kỹ thuật cao cho tuyến tỉnh không chỉ cứu một bệnh nhân mà còn là bước đi chiến lược. "Khi kỹ thuật ECMO triển khai thành công ở địa phương, người dân sẽ được tiếp cận dịch vụ chuyên sâu mà không cần chuyển lên tuyến trung ương, giảm rủi ro và chi phí", vị chuyên gia nói.

Theo ông, yếu tố quyết định thành công không chỉ là máy móc hiện đại, mà còn là hệ thống tổ chức, nhân lực được đào tạo bài bản, phối hợp đa chuyên khoa ăn ý và quy trình chuẩn. Ca ECMO tại Vĩnh Phúc là minh chứng cho thấy với sự hỗ trợ kịp thời và quyết tâm của địa phương, kỹ thuật này hoàn toàn khả thi ở tuyến tỉnh.