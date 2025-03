Phi công Mỹ lôi khách ra khỏi WC trong tình trạng không mặc quần

Hành khách đến từ New Jersey (Mỹ) kiện hãng hàng không United Airlines (Mỹ) cùng một số bên liên quan vì đã khiến anh để lộ bộ phận sinh dục ở nơi công cộng.

Một chiếc máy bay do United Airlines vận hành lăn bánh trên đường băng. Ảnh: Kayak.

Yisroel Liebb, hành khách người Do Thái đến từ New Jersey, Mỹ, đã đệ đơn kiện hãng hàng không United Airlines, Bộ An ninh Nội địa, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CBP) và Cục An ninh Giao thông New York vì "cảm thấy bị xâm hại tình dục" và "xấu hổ" sau khi bộ phận nhạy cảm bị phơi bày ở nơi công cộng, theo USA Today.

Vụ kiện được đệ trình lên tòa án liên bang Manhattan vào 19/3. Liebb cho biết sự việc xảy ra trên chuyến bay từ Tulum, Mexico đến Houston, Texas, Mỹ ngày 28/1 (giờ địa phương). Khi đó, anh đang trong phòng vệ sinh vì tình trạng táo bón nhưng liên tục bị nhân viên máy bay và phi công yêu cầu ra khỏi phòng.

Liebb nói với phi công ở bên ngoài rằng sắp giải quyết xong vấn đề của mình và sẽ ra ngoài trong giây lát. Tuy nhiên, sau đó phi công phản ứng bằng cách phá khóa, phá cửa phòng tắm và kéo Liebb ra ngoài với chiếc quần vẫn tụt xuống mắt cá chân, để lộ bộ phận sinh dục của anh trước mặt Sebbag (người bạn đồng hành của Liebb), tiếp viên hàng không và những hành khách gần đó.

Tiếp theo, phi công đẩy Liebb cùng bạn của ảnh trở lại chỗ ngồi và đe dọa sẽ bắt giữ họ. Thậm chí, phi công còn buông những câu từ phán xét về "đức tin và hành động của người Do Thái".

Chuyện chưa dừng lại ở đây. Sau khi chuyến bay kéo dài 2 giờ hạ cánh tại Houston, Liebb và Sebbag bị nhân viên Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CBP) đến còng tay rồi trực tiếp hộ tống họ xuống máy bay.

Khi Liebb hỏi tại sao họ bị giam giữ, một cảnh sát đã siết chặt còng tay anh và trả lời: "Đây không phải là quận hay tiểu bang. Anh không có quyền gì ở đây cả".

Sau đó, những người đàn ông này cho biết hãng United Airlines đặt cho họ một chuyến bay miễn phí đến thành phố New York vào ngày hôm sau. Các chi phí khác như khách sạn, ăn uống trong thời gian chờ chuyến bay, Liebb và Sebbag phải tự bỏ tiền.

USA Today đã liên hệ với hãng hàng không United Airlines nhưng hãng này từ chối bình luận, trong khi đó CBP cũng không có phản hồi về vụ việc.