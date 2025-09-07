Phi công 'triệu fan' được trả tự do sau 2 tháng mắc kẹt ở Nam Cực

Influencer Mỹ Ethan Guo được trả tự do sau 2 tháng bị giữ tại căn cứ Nam Cực của Chile vì hạ cánh trái phép, phải nộp phạt 30.000 USD.

Ethan Guo nổi tiếng trên mạng xã hội khi chia sẻ hành trình một mình bay đến nhiều châu lục. Ảnh: @ethanguo.rtw/Instagram.

Ethan Guo, 19 tuổi khi bắt đầu hành trình gây quỹ cho nghiên cứu ung thư, đặt mục tiêu trở thành người trẻ nhất bay một mình qua cả bảy châu lục, theo NBC News.

Tuy nhiên, anh bị tạm giữ sau khi chính quyền Chile cho biết Guo đã khai gian với nhà chức trách bằng cách cung cấp “dữ liệu kế hoạch bay sai sự thật”. Các công tố viên nói anh chỉ được cấp phép bay trên vùng Punta Arenas, miền Nam Chile, nhưng lại tiếp tục bay về phía nam, tiến đến Nam Cực bằng chiếc Cessna 182Q - một loại máy bay một động cơ hạng nhẹ nổi tiếng linh hoạt.

Ngày 28/6, sau khi hạ cánh xuống lãnh thổ Nam Cực của Chile, Guo bị giữ tại căn cứ quân sự trong khi luật sư và chính phủ thương lượng pháp lý. Guo, quê ở Tennessee, Mỹ, vừa tròn 20 tuổi hồi tháng 7, đã sống hai tháng trong điều kiện hạn chế liên lạc, phải chịu cái lạnh mùa đông Nam Cực dưới 0 độ C.

Một thẩm phán Chile đã ra phán quyết trả tự do cho Guo với điều kiện anh phải quyên góp số tiền hàng chục nghìn USD gây quỹ cho một tổ chức hỗ trợ trẻ em mắc ung thư trong vòng 30 ngày và rời khỏi Chile ngay lập tức. Ngoài ra, anh bị cấm nhập cảnh vào lãnh thổ Chile trong 3 năm.

Luật sư Jaime Barrientos của Guo nói với rằng thân chủ mình buộc phải hạ cánh vì thời tiết xấu, đồng thời khẳng định Guo đã xin phép cơ quan chức năng Chile. “Thật bất ngờ, khi chuẩn bị cất cánh trở lại Punta Arenas, anh ấy bị bắt. Theo quan điểm của tôi, quá trình này là một sự phóng đại quá mức”, Barrientos nói và cho biết ông hài lòng với thỏa thuận cuối cùng.

Hôm 7/9, Guo trở lại Punta Arenas trên một tàu hải quân, mặc áo đội tuyển bóng đá quốc gia Chile. Anh tỏ ra thân thiện với báo chí sau khi xuống tàu, gọi trải nghiệm bị giam giữ là “bình thường” với “nhiều hạn chế về tự do”.

“Người dân Chile vô cùng hiếu khách, thật tuyệt vời. Họ đã chăm sóc tôi, dạy tôi tiếng Tây Ban Nha và đối xử với tôi như người trong gia đình”, Guo nói.