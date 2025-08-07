Phi hành gia NASA nghỉ hưu sau gần 300 ngày kẹt giữa vũ trụ

4 tháng sau chuyến trở về đầy gian nan kéo dài gần 300 ngày trên trạm vũ trụ, phi hành gia Butch Wilmore tuyên bố nghỉ hưu, khép lại hành trình 25 năm gắn bó với NASA và bầu trời.

Butch Wilmore (bên trái) chính thức nghỉ hưu ở tuổi 62. Ảnh: NASA.

Sau 25 năm cống hiến cho NASA, phi hành gia kỳ cựu Butch Wilmore chính thức nghỉ hưu ở tuổi 62. Thông báo được Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ xác nhận ngày 6/8, chỉ 4 tháng sau khi ông trở về Trái Đất từ một nhiệm vụ đầy trắc trở kéo dài gần 10 tháng trên trạm vũ trụ quốc tế (ISS).

Wilmore cùng đồng nghiệp Suni Williams khởi hành từ tháng 6/2024 trong sứ mệnh thử nghiệm tàu vũ trụ Boeing Starliner. Dự kiến chỉ kéo dài 8 ngày, nhưng hành trình của họ kết thúc sau 286 ngày do hàng loạt sự cố kỹ thuật như rò rỉ khí heli và trục trặc ở bộ phận điều khiển của tàu Starliner. Cả hai trở về an toàn vào ngày 18/3, theo People.

Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên sau khi trở lại Trái Đất, Wilmore, người cha của hai con, chia sẻ: "Chuyện này không phải vì tôi hay cảm xúc cá nhân. Điều quan trọng là chương trình bay vào vũ trụ của nước Mỹ. Tôi phải tự hỏi: Đất nước cần gì ở tôi lúc này?".

Trong suốt sự nghiệp của mình, Wilmore đã trải qua 464 ngày trong không gian, từng bay trên 4 loại tàu vũ trụ khác nhau, bao gồm Atlantis của NASA, Soyuz của Nga, Starliner của Boeing và Dragon của SpaceX. Ông cũng từng thực hiện 5 chuyến đi bộ ngoài không gian, với tổng thời gian hơn 32 giờ.

Trước khi đến với NASA năm 2000, Wilmore là phi công thử nghiệm và từng giữ hàm đại tá trong Hải quân Mỹ. Ông tốt nghiệp ngành kỹ thuật điện tại Đại học Công nghệ Tennessee và lấy bằng thạc sĩ về hệ thống hàng không tại Đại học Tennessee.

"Ngay từ nhỏ, tôi đã mê mẩn những điều kỳ diệu trên bầu trời. Chính sự tò mò đó đưa tôi lên không trung, rồi đến vũ trụ", ông viết trong tuyên bố từ biệt NASA.

"Dù rời xa Trái Đất, tôi vẫn luôn cảm nhận được vẻ đẹp và ý nghĩa của cuộc sống nơi quê nhà. Bởi nơi này cũng chứa đựng những điều kỳ diệu chẳng kém gì các vì sao".