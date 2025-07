'Philippines có tất cả, tại sao du khách chỉ đến Thái Lan, Việt Nam?'

Sở hữu cảnh quan tuyệt đẹp, Philippines vẫn theo sau khi so sánh với Việt Nam và các nước láng giềng về du lịch, làm dấy lên làn sóng tự vấn về hạ tầng yếu, định hướng chưa rõ ràng.

Các tòa nhà cũ kỹ, xen kẽ hệ thống dây điện chằng chịt, phản ánh hạ tầng lộn xộn ở Manila. Ảnh: Zachary Angeles/Pexels.

“Philippines có tất cả những gì quốc gia khác mơ ước: bãi biển trong xanh, nền văn hóa đa dạng, ẩm thực đặc sắc và người dân thân thiện. Vậy tại sao du khách vẫn chọn Thái Lan, Việt Nam hay Bali (Indonesia)?”. Đây là bài đăng gần đây của Thea Tan, một nhà bình luận về chính trị, công nghệ và kinh doanh nổi tiếng ở Philippines, khơi dậy một cuộc tranh luận lớn trên mạng xã hội nước này, theo SCMP.

Dẫn báo cáo từ The Outbox Company, công ty cung cấp giải pháp ngành du lịch, khách sạn, có trụ sở tại Việt Nam, Thea Tan chỉ ra trong 4 tháng đầu năm, Philippines chỉ đón 2,1 triệu lượt khách – đứng thứ 7 Đông Nam Á.

Trong khi đó, Việt Nam vươn lên vị trí thứ 3 với 7,67 triệu lượt, chỉ sau Malaysia (13,4 triệu) và Thái Lan (12,09 triệu). Ngay cả Campuchia, vốn từng bị xem là “tân binh” của ngành du lịch ASEAN, cũng "vượt mặt" với 6,7 triệu lượt khách.

Dù thừa nhận những tín hiệu tích cực đối với Philippines như mức chi tiêu tăng và thời gian lưu trú dài hơn, Thea Tan cho rằng “những thành công nhỏ ấy không thể che mờ một thực tế lớn hơn: Philippines vẫn chưa trở thành điểm đến ưu tiên tại ASEAN”.

Theo cô, đất nước đang rơi vào trạng thái “kiệt sức” vì hạ tầng giao thông yếu kém và khả năng tiếp cận du lịch còn quá hạn chế.

Đường phố Manila (Philippines) vắng vẻ khách du lịch. Dãy xe ba bánh (tricycle) – phương tiện giao thông công cộng phổ biến ở Philippines - xếp thành dãy. Ảnh: Alessandro Del Gobbo/Pexels.

Bên dưới bài đăng của Tan là hàng loạt bình luận thể hiện nỗi thất vọng: “Du lịch nội địa đã khó tiếp cận, đã thế còn chi phí cao, giao thông bất tiện. Đi nước ngoài thậm chí còn rẻ hơn!", "Chúng tôi có bãi biển, ẩm thực và nụ cười nhưng không có sân bay tử tế để đưa du khách đến đó”...

Phản ứng gay gắt này diễn ra trong bối cảnh những điểm đến đình đám như Boracay, Palawan vẫn góp mặt thường xuyên trên các bảng xếp hạng toàn cầu. Năm ngoái, Boracay được vinh danh là “Đảo du lịch sang trọng hàng đầu thế giới” tại World Travel Awards 2024. Tuy nhiên, lượng khách quốc tế đến Philippines từ đầu năm đến nay vẫn giảm tới 26% so với giai đoạn trước dịch Covid-19.

Nguyên nhân chính đến từ hai thị trường quan trọng. Lượng khách Hàn Quốc – nhóm đông nhất – giảm 18% do lo ngại an ninh sau vụ bắt cóc du khách. Trong khi đó, khách Trung Quốc sụt giảm mạnh chỉ còn 300.000 lượt (so với mục tiêu 2 triệu), một phần do căng thẳng địa chính trị và việc đình chỉ cấp thị thực điện tử.

Đảo Boracay, thuộc vùng Western Visayas, Philippines, một trong những thiên đường du lịch nổi tiếng nhất Đông Nam Á. Ảnh: Darwin Frivaldo/Pexels.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, tập trung quá mức vào số lượng khách có thể làm lu mờ bức tranh lớn hơn.

Eylla Gutierrez, Giám đốc điều hành Viện Quản lý châu Á, nhận định ngành du lịch Philippines đang chuyển mình sang mô hình phát triển bền vững, hướng đến chất lượng thay vì số lượng.

Bằng chứng là năm 2024, doanh thu du lịch đạt mức kỷ lục 760 tỷ peso (tương đương 13,2 tỷ USD ), vượt qua cả giai đoạn tiền đại dịch. Điều này cho thấy du khách đang chi tiêu nhiều hơn, ở lại lâu hơn, phản ánh hiệu quả của chính sách thu hút nhóm khách cao cấp, có trách nhiệm, gắn kết với cộng đồng địa phương.

Du khách thư giãn bên bãi biển Malay, Philippines. Ảnh: Ren Dell/Pexels.

Dù vậy, rào cản hạ tầng vẫn là điểm nghẽn lớn. Manila thiếu kết nối hàng không quốc tế: chỉ có một hãng châu Âu khai thác bay thẳng đến đây, trong khi Bangkok được kết nối mỗi tuần với các thành phố lớn như Paris, London, Rome. Các điểm đến nội địa như Siargao, Batanes còn phụ thuộc vào các chuyến bay trực thăng từ sân bay Clark – cách thủ đô đến 3 giờ lái xe.

“Nếu không giải quyết bài toán kết nối, du khách sẽ khó lòng chạm đến những ‘viên ngọc thô’ của Philippines – dù chúng có đẹp đến đâu”, ông cảnh báo.