Phim có Mai Davika bị điều tra

Đoàn phim truyền hình ở Thái Lan bị chỉ trích vì tiêm thuốc an thần để chú mèo diễn cảnh bị hạ độc. Chính quyền đã vào cuộc điều tra hành vi bạo hành động vật của đoàn.

Diễn viên Davika Hoorne thủ vai chính trong bộ phim cổ trang Thái Lan Mae Yua. Ảnh: Mae Yua/Netflix.

Một đoàn phim cổ trang Thái Lan đang bị điều tra vì hành vi bạo hành động vật. Đoàn phim đã tiêm thuốc an thần để ép chú mèo đen diễn cảnh bị hạ độc trong phim.

Phim Mae Yua, tên khác là The Empress of Ayodhaya (Tạm dịch: Nữ hoàng của Ayodhaya), có diễn viên Davika Hoorne (Mai Davika) thủ vai nữ chính. Phim được phát trên Netflix và đài truyền hình One31. Trong phim có cảnh mèo uống dung dịch đựng trong đĩa sứ, lên cơn co giật rồi qua đời.

Phân cảnh xuất hiện trong tập 5 của Mae Yua gây phẫn nộ trong cộng đồng yêu động vật. Nhiều người bày tỏ tức giận và yêu cầu cấm chiếu phim đến khi Sở Phát triển Chăn nuôi Thái Lan có kết luận điều tra.

Sở đã chỉ thị đài truyền hình giao nộp chú mèo và giải thích cách đoàn phim gây mê. Các hành vi của đoàn được cho là có dấu hiệu vi phạm Đạo luật chống bạo hành động vật của Thái Lan.

Phân cảnh chú mèo uống nước, lên cơn co giật rồi qua đời trong tập 5 của phim. Ảnh: minazcha/X.

Khi chỉ trích trên mạng xã hội ngày càng dữ dội, đài One31 xin lỗi vì làm khán giả “khó chịu” đồng thời cam kết giữ an toàn cho động vật.

Giải thích với khán giả vào ngày 10/11, One31 nói họ đã thuê công ty quay phim động vật với hơn 10 năm kinh nghiệm để làm việc. Chủ của chú mèo cũng có mặt trong khi đoàn phim tiêm thuốc gây mê.

Đạo diễn bộ phim, Sant Srikaewlaw, cho biết ông “buồn bã vô hạn” vì cảnh phim đã ảnh hưởng cảm xúc của người yêu động vật. “Sự cố làm tôi có thêm ý thức trách nhiệm và sẽ không tái phạm”, ông viết trên Facebook ngày 12/11. “Tôi muốn gửi lời xin lỗi từ tận đáy lòng”.

Theo đạo diễn, sức khỏe của chú mèo vẫn ổn định và ông sẽ cung cấp chứng nhận y tế sau đó.

Lời xin lỗi từ đài truyền hình và đoàn phim không thể xoa dịu những người yêu động vật hay Hội đồng Thú y Thái Lan. Hội đồng cảnh báo việc gây mê mèo có thể ảnh hưởng đến tuần hoàn máu và hệ hô hấp. Tổ chức này nhấn mạnh phải có chuyên gia giám sát trong quá trình gây mê.

Nhóm bảo vệ quyền động vật (PETA) của Mỹ kêu gọi: “Nên cấm Sant Srikaewlaw làm việc với động vật trong tương lai”. PETA đặt vấn đề đạo diễn không sử dụng kỹ thuật vi tính CGI để quay cảnh phim gây tranh cãi.

Tổ chức trích dẫn trường hợp nhà sản xuất phim được đề cử Oscar Anatomy of a Fall (Kỳ án trên đồi tuyết) dùng kỹ thuật CGI để quay cảnh chú chó trong phim qua đời.