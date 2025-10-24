Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ được đề nghị xét công nhận giáo sư

Trước khi được đề nghị xét công nhận giáo sư, ông Nguyễn Huy Ngọc từng đảm nhận nhiều vị trí quan trọng tại tỉnh Phú Thọ.

Ông Nguyễn Huy Ngọc được đề nghị xét công nhận giáo sư. Ảnh: Báo Chính phủ.

Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã công bố danh sách ứng viên được Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025.

Năm nay, Hội đồng Giáo sư ngành Y học đề nghị xét công nhận 14 ứng viên, trong đó có ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

Ông được đánh giá là nhà khoa học có nhiều đóng góp nổi bật cho ngành Y học Việt Nam với hơn 3 thập kỷ cống hiến trong lĩnh vực chuyên môn, giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Từng là Giám đốc Sở Y tế Phú Thọ

Theo bản đăng ký được công bố trên trang web của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, ông Nguyễn Huy Ngọc sinh năm 1970 tại xã Đan Thượng, huyện Hạ Hòa (cũ), tỉnh Phú Thọ.

Năm 1994, ông tốt nghiệp Đại học Y khoa Bắc Thái, chuyên ngành Bác sĩ đa khoa. Sau đó, ông tiếp tục học lên thạc sĩ Hồi sức cấp cứu tại Đại học Y Hà Nội (năm 2002) và tiến sĩ Nội tim mạch tại Học viện Quân y (năm 2012).

Bên cạnh chuyên môn y học, ông còn hoàn thiện trình độ quản lý và ngoại ngữ với bằng thạc sĩ Quản lý kinh tế tại Đại học Kinh tế Quốc dân (năm 2016) và cử nhân Ngôn ngữ Anh tại Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên (năm 2023).

Trải qua hơn 30 năm công tác trong ngành y tế, ông Nguyễn Huy Ngọc đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng.

Từ tháng 11/1994, ông khởi đầu sự nghiệp tại Bệnh viện Đa khoa Tân Phú (Thanh Sơn, Phú Thọ), sau đó lần lượt giữ các chức vụ bác sĩ điều trị, Phó trưởng khoa, Trưởng khoa, Phó giám đốc và Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Từ năm 2013, ông đảm nhiệm vai trò Phó giám đốc Sở Y tế Phú Thọ kiêm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Y tế (2019-2024).

Tháng 11/2024, ông được tín nhiệm giao chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, kiêm Giám đốc Sở Y tế, và từ tháng 1/2025 đến nay là Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Song song với công tác quản lý, ông Nguyễn Huy Ngọc còn tích cực hoạt động trong lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu. Năm 2022, ông được bổ nhiệm chức danh PGS ngành Y học tại Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Ông hiện giảng dạy, hướng dẫn nghiên cứu sinh và học viên cao học, đồng thời là giảng viên thỉnh giảng tại nhiều cơ sở đào tạo y khoa uy tín như Viện Nghiên cứu Y Dược học lâm sàng 108, Đại học Y tế Công cộng, Đại học Y Dược Thái Nguyên và Học viện Quân y.

Sự nghiệp nghiên cứu "khổng lồ"

Trong sự nghiệp khoa học, ông Nguyễn Huy Ngọc đã chủ nhiệm và hoàn thành 8 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, gồm một đề tài cấp Nhà nước, hai đề tài cấp Bộ, hai đề tài cấp tỉnh và ba đề tài cấp cơ sở; hiện chủ trì một đề tài cấp tỉnh giai đoạn 2024-2026.

Ông đã công bố 113 bài báo khoa học, trong đó có 18 bài trên các tạp chí quốc tế uy tín thuộc hệ thống Web of Science, Scopus và PubMed, với 12 bài là tác giả chính.

Các hướng nghiên cứu chủ yếu của ông tập trung vào lĩnh vực đột quỵ, tim mạch, chuyển đổi số trong y tế, quản lý chất lượng bệnh viện, và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán, điều trị. Ông cũng tích cực tham gia hợp tác quốc tế, phát triển các mô hình nghiên cứu y sinh và quản lý y tế hiện đại.

Đến nay, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã hướng dẫn thành công 2 nghiên cứu sinh bảo vệ luận án tiến sĩ, hiện là người hướng dẫn chính của 4 nghiên cứu sinh khác và 3 học viên cao học.

Ngoài ra, ông đã xuất bản 9 cuốn sách, trong đó 8 cuốn là chủ biên hoặc đồng chủ biên, gồm 2 sách chuyên khảo (một sách quốc tế), 2 giáo trình và 5 sách tham khảo. Một công trình của ông được xuất bản bởi Nhà xuất bản Springer - một trong những nhà xuất bản khoa học hàng đầu thế giới.

Với những đóng góp trong nghiên cứu, giảng dạy và quản lý, ông Nguyễn Huy Ngọc được vinh danh với nhiều phần thưởng cao quý.

Ông từng nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2015), danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc (năm 2016), Thầy thuốc Ưu tú (năm 2017), cùng nhiều Bằng khen của Bộ Y tế và UBND tỉnh Phú Thọ.

Ông còn được vinh danh là “Trí thức Việt Nam Sáng tạo và Cống hiến” của Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam (năm 2016), “Trí thức tiêu biểu” của Tổng hội Y học Việt Nam (năm 2023) và được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2024.