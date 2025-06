Phơi bày chiêu thức sản xuất hàng chục tấn thức ăn cho tôm giả

Một cơ sở sản xuất thức ăn cho tôm nuôi ở Bạc Liêu đã mua sản phẩm giá rẻ về sang chiết, đóng gói lại, gắn nhãn hiệu có uy tín, nổi tiếng rồi bán giá cao như hàng thật cho nông dân.

Chiều 10/6, Thượng tá Lý Minh Khương, Trưởng phòng Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Bạc Liêu), cho biết đơn vị phối hợp với Công an xã Vĩnh Bình (huyện Hòa Bình) bắt quả tang cơ sở sản xuất thức ăn giả cho tôm nuôi với số lượng cực lớn. Cơ sở trên do ông Dương Văn Hòa (SN 1949, ngụ xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình) làm chủ.

Tại hiện trường, công an phát hiện 35 bao thức ăn cho tôm đang được đóng gói và 55 bao thức ăn đã được sản xuất từ trước, với nhiều nhãn hiệu khác nhau, tổng trọng lượng 1,8 tấn.

Thức ăn giả được phát hiện tại nhà ông Dương Văn Hòa. Ảnh: CACC.

Kiểm tra kho sản xuất, lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ thêm 1.804 bao thức ăn cho tôm, tổng trọng lượng hơn 36 tấn và một số dụng cụ phục vụ quá trình sản xuất, buôn bán thức ăn giả.

Làm việc với công an, ông Dương Văn Hòa khai nhận, đã mua nguyên liệu, máy móc, thiết bị và tổ chức sản xuất thức ăn cho tôm giả bán ra thị trường nhằm thu lợi.

Nói về "chiêu trò" làm giả thức ăn của cơ sở ông Hòa, Thượng tá Lý Minh Khương cho biết cơ sở này đã mua sản phẩm giá rẻ về sang chiết, đóng gói lại bằng nhãn hiệu có uy tín, thương hiệu, rồi bán ra giá cao để hưởng tiền chênh lệch.

"Hiện, công an đã đưa vụ việc vào giải quyết nguồn tin tội phạm. Do hàng hoá buộc phải giám định, định giá nên chờ kết quả. Nếu đủ căn cứ sẽ xử lý hình sự", ông Khương nói.