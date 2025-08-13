Phòng khách sạn view xem diễu binh 2/9: Gần như hết

2 tuần trước lễ 2/9, nhiều khách sạn gần quảng trường Ba Đình đã "cháy phòng" dù giá tăng 30-50%. Du khách chấp nhận ở xa 10-15 km để "né" giá hoặc tìm phòng tốt hơn.

Khoảng 3 tuần trước lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025), Thanh Hiền (24 tuổi, ngụ phường Phú Thọ, TP.HCM) tham khảo nhiều khách sạn ở Hà Nội có vị trí tiện xem diễu binh.

Song, giá phòng tăng mạnh, mất 2 tiếng tìm kiếm nhưng hạng phòng có giá phù hợp không còn, cô đành chọn một khách sạn ở phường Đại Mỗ.

"Khách sạn cách trung tâm khoảng 12 km. Trước đó, tôi đã chi 5,6 triệu đồng cho vé máy bay nên không thể chi nhiều cho khách sạn. Phòng tôi thuê giá 350.000 đồng/đêm, tiết kiệm khoảng 50-60% so với phòng tương tự tại trung tâm", Hiền chia sẻ.

Chật vật đặt phòng ở trung tâm

Không riêng Thanh Hiền, kỳ nghỉ 2/9 năm nay kéo dài 4 ngày, cộng thêm thời tiết Hà Nội đang vào mùa đẹp trong năm khiến sự quan tâm đổ dồn về Thủ đô. Vào thời điểm cận lễ, du khách khó tìm được phòng ở vị trí trung tâm.

Thanh Hiền xem diễu binh tại đường Lê Lợi (phường Sài Gòn) vào ngày 30/4. Ảnh: Thanh Hiền.

Nguyễn Phước Liên (28 tuổi, ngụ phường Sài Gòn, TP.HCM) đã gọi cho 6-7 khách sạn ở khu vực trung tâm vào sáng 10/8, nhưng đều được thông báo hết phòng, chỉ còn 1-2 phòng đơn ở khách sạn bình dân.

Tuy nhiên, lần đầu đưa ra gia đình 8 người ra Hà Nội 5 ngày, cô mong muốn một nơi lưu trú trọn vẹn hơn.

"Tôi thở phào vì tìm được khách sạn 4 sao ở phường Bồ Đề, giá 1,1 triệu đồng/đêm, dù cách điểm xem diễu binh khoảng 7 km, có thể di chuyển hơi khó. Nếu không đặt được, chắc gia đình phải ở tách nhau vì vé máy bay đã đặt", cô nói.

Những ngày ở Hà Nội, gia đình Liên sẽ tận hưởng không khí lập thu, cũng như hòa vào dòng người dạo phố, thưởng thức ẩm thực và khám phá phố cổ.

Trong khi đó, Ngọc Hương (32 tuổi, ngụ phường Xuân Phương, Hà Nội) cũng không tìm được phòng ở khu vực phố Nguyễn Thái Học - Kim Mã cho gia đình xem diễu binh.

"Nhà tôi cách trung tâm khoảng 11 km, định thuê phòng trên phố cho cả nhà xem diễu binh, vui chơi vào buổi tối, nhưng vị trí đẹp không còn phòng hoặc giá quá cao. Giờ đành dậy sớm, đến trung tâm lúc 1-2 giờ sáng", cô cho biết.

Buổi tổng hợp luyện lần 3 chuẩn bị cho Lễ diễu binh, diễu hành tại Trung tâm Huấn luyện quốc gia Miếu Môn (Hà Nội) vào ngày 13/8. Ảnh: Duy Hiệu.

Trước đó, trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Sở Du lịch Hà Nội cho biết do hiệu ứng mạnh từ dịp 30/4 ở TP.HCM, việc hết phòng ở khu vực trung tâm là bình thường, nhưng Hà Nội có hệ thống lưu trú rộng khắp các phường, du khách không lo thiếu phòng.

Khách sạn tăng giá vẫn kín khách

Thông tin từ Sở Du lịch Hà Nội cho thấy từ tháng 5, lượng khách đặt phòng dịp lễ 2/9 tăng khoảng 30-40% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo khảo sát, công suất phòng các khách sạn khu vực trung tâm Hà Nội dịp 2/9 đang tăng mạnh. Nhiều khách sạn 2-3 sao gần quảng trường Ba Đình và trên trục đường diễu binh Nguyễn Thái Học - Kim Mã cạn phòng ngày 1-2/9, chỉ còn số ít phòng ngày 31/8 với mức giá trên 1,3 triệu đồng/đêm. Các phân khúc khác như homestay, khách sạn cao cấp cũng không còn nhiều chỗ.

Giá phòng tăng 30-50% so với ngày thường. Một số khách sạn tăng từ 1,5 triệu đồng đến hơn 2 triệu đồng/đêm. Phòng có ban công nhìn xuống đường "đội" giá 5 triệu đồng/đêm. Ở phường Hoàn Kiếm, cách quảng trường Ba Đình chưa đến 3 km, khách sạn 3-4 sao cũng tăng giá khoảng 50% vào ngày 1/9.

Các hạng phòng cao cấp tại nhiều khách sạn nhanh chóng lấp đầy. Ảnh: Pan Pacific.

Khách sạn La Batisse (phố Kim Mã) kín sớm nhiều hạng phòng ngày 1-2/9. Tương tự, khách sạn 3T Hotel (phố Nguyễn Thái Học) cũng hết phòng, riêng ngày 31/8 còn 5 phòng, giá 1-1,5 triệu đồng/đêm do nhiều du khách không thể lưu trú sang ngày 1/9.

Nằm trên phố Kim Mã, khách sạn 5 sao Daewoo lấp đầy toàn bộ 411 phòng vào ngày 29/8-2/9. Vũ Lâm, đại diện truyền thông của khách sạn, cho biết từ cuối tháng 7, du khách đã ồ ạt đặt phòng. Giá phòng không tăng trong dịp lễ, khoảng 3 triệu đồng/đêm cho 2 người.

"Cùng kỳ năm ngoái, công suất phòng đạt 60%, năm nay đạt 100%. Chúng tôi chưa kịp tung ra chương trình ưu đãi đã cạn phòng. Nhu cầu đặt phòng năm nay tăng đột biến vì hầu hết phòng của khách sạn đều nhìn ra phố diễu binh. Một số phòng trống được giữ theo yêu cầu dành cho các đoàn khách quốc tế đến chúc mừng Việt Nam dịp lễ", đại diện này trao đổi với Tri Thức - Znews.

Ở phân khúc cao cấp, khách sạn 5 sao Pan Pacific (ven Hồ Tây) đạt tỷ lệ lấp đầy 73% vào ngày 1-2/9, hiện tiếp tục tăng nhanh. Tệp khách chủ yếu là nội địa, một nửa đến từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam. So với dịp 2/9 năm ngoái, lượng khách tăng khoảng 30-40%, hầu hết lựa chọn hạng phòng view hồ hoặc phố.

"Đầu tháng 8, lượng khách bắt đầu tăng mạnh, một phần nhờ vị trí của khách sạn có tầm nhìn bao quát phố Thanh Niên và Hồ Tây, Hồ Trúc Bạch - điểm ngắm cảnh được yêu thích ở Thủ đô. Với tốc độ hiện tại, chúng tôi kỳ vọng công suất sẽ chạm mức 90-95% vào sát lễ, tương đương các mùa cao điểm trong năm", Thanh Thúy, Quản lý Truyền thông - Tiếp thị, nói.

Tình trạng khan hiếm phòng dịp 2/9 cũng diễn ra tại phường Cửa Nam. Dù không nằm trong tuyến đường diễu binh, nhiều khách sạn tại đây chỉ còn số ít phòng, kể cả khách sạn cao cấp.

Các khách sạn bình dân, không thuận tiện xem diễu binh cũng chung tình trạng "cháy phòng" dịp 2/9. Ảnh: Millennium Hotel.

Đại diện Millennium Hotel (phường Cửa Nam) cho biết ngày 1/9 chỉ còn một phòng 3 người giá 3,5 triệu đồng/đêm, có phụ thu nếu ở đông người. Khách đặt phòng được khuyên chốt sớm do lượng phòng trống đang cạn dần.

Ngoài ra, nhiều khách sạn nằm trên phố Lương Ngọc Quyến, Mã Mây, Hàng Hành, Lý Quốc Sư, Đinh Liệt... đa số chỉ còn 1-2 phòng hạng cao cấp, với giá thuê trung bình 2-3 triệu đồng một đêm, theo khảo sát trên Agoda và Booking.

Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh diễn ra lúc 6h30 ngày 2/9 tại quảng trường Ba Đình và một số tuyến phố trung tâm Hà Nội. Buổi lễ có 61 khối tham gia gồm 18 khối đứng, 4 khối nghi trượng và 43 khối diễu hành (26 khối Quân đội, 17 khối Công an). Tối cùng ngày, pháo hoa được bắn tại 5 điểm, gồm hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây, sân Mỹ Đình, hồ Văn Quán và Công viên Thống Nhất, cùng nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật chào mừng sự kiện.