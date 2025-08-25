Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu ở TP.HCM tiếp tục vi phạm

Trong quá trình làm thủ thuật phá thai tại Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu, bệnh nhân bị yêu cầu chuyển sang gói dịch vụ gần 30 triệu đồng.

Phòng khám nhiều lần bị phạt vì vẽ bệnh moi tiền. Ảnh: Medinet.

Phòng Kiểm tra - Pháp chế (Sở Y tế TP.HCM) vừa phối hợp cùng các chuyên gia sản khoa, ngoại khoa, da liễu và UBND phường Chợ Lớn kiểm tra Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu (80 - 82 Châu Văn Liêm, quận 5 cũ). Đây là địa chỉ vừa bị người dân phản ánh qua đường dây nóng với dấu hiệu “vẽ bệnh, moi tiền”.

Kết quả kiểm tra cho thấy phòng khám cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn, cụ thể là thực hiện phá thai 7 tuần 5 ngày, đồng thời có hành vi quảng cáo sai quy định.

Bác sĩ N.T.N. là người trực tiếp phá thai bằng phương pháp hút chân không, khai có sử dụng thuốc Seduxen tiền mê, song hồ sơ bệnh án lại không ghi nhận. Ngoài ra, đơn thuốc lưu trong hồ sơ cũng không khớp với thông tin bệnh nhân cung cấp cho đoàn kiểm tra.

Theo hồ sơ quản lý, bác sĩ N.T.N. từng có tới hai chứng chỉ hành nghề do Sở Y tế Hải Phòng (2013) và Sở Y tế Hà Nội (2019) cấp. Năm 2023, bác sĩ này bị Sở Y tế Hà Nội đình chỉ do hành nghề vượt phạm vi chuyên môn.

Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau, ông tiếp tục dùng chứng chỉ hành nghề tại Hải Phòng để thực hiện phá thai hơn 21 tuần tại một phòng khám ở Bình Dương (cũ).

Sở Y tế TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục mời Công ty TNHH MTV Dịch vụ Y tế Hoàn Cầu, bác sĩ N.T.N cùng các cá nhân liên quan làm việc, làm rõ và xử lý vi phạm hành chính theo quy định. Kết quả sẽ được công khai trên cổng thông tin của Sở.

Phòng khám Hoàn Cầu từng nhiều lần vi phạm quy định khám chữa bệnh, nằm trong “danh sách đen” theo dõi đặc biệt của cơ quan quản lý. Những sai phạm kéo dài gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi, sức khỏe và an toàn người bệnh.

Sở Y tế khuyến cáo người dân cần tra cứu chất lượng phòng khám trước khi điều trị tại địa chỉ: https://tracuu.medinet.org.vn. Khi phát hiện dấu hiệu “vẽ bệnh, moi tiền”, người dân nên gọi ngay đường dây nóng 0967.771.010 hoặc 0989.401.155.

Bên cạnh đó, Sở Y tế TP.HCM kiến nghị Bộ Y tế sớm triển khai ứng dụng quản lý nhân sự hành nghề trên phạm vi cả nước, nhằm hạn chế tình trạng một bác sĩ sở hữu nhiều chứng chỉ hành nghề ở các tỉnh thành khác nhau.