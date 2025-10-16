Phòng khám Edopi Dr.Vein điều trị suy giãn tĩnh mạch chi dưới

Hệ thống chuyên khoa trị giãn tĩnh mạch Dr.Vein cho biết nhận biết sớm các dấu hiệu và thăm khám đúng thời điểm giúp giảm khó chịu, hạn chế biến chứng và tối ưu hiệu quả điều trị.

Suy giãn tĩnh mạch chi dưới là bệnh lý mạn tính, tiến triển âm thầm nhưng có thể ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống. Nhận biết sớm các dấu hiệu và thăm khám đúng thời điểm giúp giảm khó chịu, hạn chế biến chứng và tối ưu hiệu quả điều trị. Ước tính, giãn tĩnh mạch chi dưới ảnh hưởng tới khoảng 16% nam giới và khoảng 29% nữ giới trong độ tuổi 40-80, tỷ lệ tăng dần theo tuổi.

Các triệu chứng ban đầu thường mơ hồ: Chân nặng, mỏi, căng tức rõ hơn vào cuối ngày, đặc biệt sau khi đứng lâu hoặc ngồi nhiều. Đôi khi bệnh nhân cảm thấy đau âm ỉ, tê râm ran, cảm giác kiến bò, phù nhẹ quanh mắt cá hoặc chuột rút về đêm. Khi nghỉ ngơi hay kê cao chân, các cảm giác khó chịu thường giảm nên nhiều người bỏ qua.

Nếu không được can thiệp, tình trạng suy van sẽ nặng dần và xuất hiện những thay đổi nhìn thấy được. Trên da có thể thấy các mạch máu nhỏ li ti màu xanh, đỏ hoặc tím (tĩnh mạch mạng nhện). Theo thời gian, các tĩnh mạch lớn hơn nổi rõ, giãn rộng và ngoằn ngoèo dưới da. Da cẳng chân, nhất là quanh mắt cá, có thể dần sạm màu, khô và dày cứng do tình trạng tuần hoàn kém kéo dài.

Một trong những biến chứng nguy hiểm là sự hình thành cục máu đông trong lòng tĩnh mạch. Ở tĩnh mạch nông, người bệnh có thể sưng, nóng, đỏ và đau dọc theo đường tĩnh mạch. Nặng hơn, huyết khối ở tĩnh mạch sâu có thể bong ra và di chuyển lên phổi gây thuyên tắc phổi - tình trạng cấp cứu cần xử trí ngay. Tỷ lệ biến cố huyết khối sau các can thiệp giãn tĩnh mạch là thấp (ước khoảng 0,2-0,5% trong một số báo cáo lâm sàng), nhưng vẫn cần được sàng lọc yếu tố nguy cơ và theo dõi sau thủ thuật.

Tuần hoàn ứ trệ kéo dài còn ảnh hưởng đến da: Ban đầu ngứa, thâm sạm, khô và bong tróc, về sau mô mỡ dưới da xơ hóa làm da chai cứng. Giai đoạn nặng có thể xuất hiện loét cẳng chân. Khi đó, chỉ một trầy xước nhỏ cũng có thể trở thành vết loét sâu, khó lành, dễ nhiễm trùng và ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt.

Theo thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Lê Kim Cao của phòng khám Dr.Vein, siêu âm Doppler mạch máu là bước quan trọng để xác định mức độ suy giãn, hướng dòng chảy và vị trí trào ngược. Dựa trên kết quả, bác sĩ sẽ tư vấn phác đồ phù hợp với tình trạng của từng người. Điều trị sớm có thể giúp giảm triệu chứng, làm chậm tiến triển bệnh và phòng ngừa biến chứng.

Y học hiện nay có nhiều phương án điều trị ít xâm lấn cho suy giãn tĩnh mạch. Trong đó, xơ hóa tĩnh mạch suy dưới hướng dẫn siêu âm (UGFS) là lựa chọn phù hợp cho nhiều trường hợp được chỉ định. Bác sĩ sử dụng siêu âm để bơm chất gây xơ vào tĩnh mạch bệnh. Chất gây xơ làm hai thành mạch áp sát và dính lại, loại bỏ dòng trào ngược; mạch xơ hóa và thoái triển dần theo thời gian.

Phương pháp không dùng nhiệt nên giảm nguy cơ bỏng nhiệt và tổn thương thần kinh. Thủ thuật thường diễn ra nhanh; đa phần người bệnh sớm trở lại sinh hoạt. Kết quả và thời gian cải thiện khác nhau tùy mức độ bệnh, vị trí tổn thương và đáp ứng của từng người. Một số tác dụng phụ có thể gặp gồm bầm nhẹ, đau tức tại chỗ tiêm, thâm sắc tố dọc theo tĩnh mạch điều trị. Các biểu hiện này thường giảm dần theo hướng dẫn chăm sóc.

Bệnh nhân được chăm sóc sau thủ thuật (khuyến nghị chung) nên đi bộ nhẹ trong ngày; mang vớ áp lực y khoa theo chỉ định; tránh nắng trực tiếp vùng điều trị vài tuần để hạn chế thâm và tái khám/siêu âm theo lịch hẹn.

Lưu ý: Chỉ định điều trị phụ thuộc vào thăm khám lâm sàng và kết quả siêu âm. Người đang mang thai, có rối loạn đông máu, nhiễm trùng da tại vùng can thiệp hoặc dị ứng với thuốc gây xơ cần được bác sĩ đánh giá kỹ trước khi cân nhắc.

Hệ thống chuyên khoa trị giãn tĩnh mạch Dr.Vein áp dụng các phương pháp can thiệp hiện đại, ưu tiên đóng lại các tĩnh mạch đã mất chức năng và điều hướng dòng máu về hệ tĩnh mạch khỏe mạnh. Mục tiêu là giảm rõ rệt triệu chứng nặng mỏi, đau nhức và cải thiện khả năng vận động hàng ngày. Kế hoạch điều trị được cá nhân hóa theo mức độ bệnh, bệnh đi kèm và nhu cầu của từng người bệnh.