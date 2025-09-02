Phòng ngủ, nhà hàng trong đoàn tàu xanh của ông Kim Jong-un

Đoàn tàu xanh bọc thép gắn liền với các chuyến công du của gia tộc họ Kim, vừa là phương tiện di chuyển, vừa là biểu tượng quyền lực và an ninh của Triều Tiên.

Ông Kim Jong-un đến ga Đồng Đăng (Việt Nam) ngày 26/2/2019, trước thềm hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Xinhua.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang có chuyến công du Trung Quốc bằng đoàn tàu xanh quen thuộc, tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Nhật Bản chính thức đầu hàng trong Thế chiến II.

Chậm rãi nhưng chắc chắn, phương tiện đặc biệt này tiếp nối truyền thống di chuyển của gia tộc họ Kim suốt nhiều thập kỷ qua, theo Reuters.

Các chuyên gia cho biết so với đội máy bay thương mại của Triều Tiên, tàu chống đạn cung cấp không gian an toàn và thoải mái hơn cho đoàn lãnh đạo cấp cao, có lực lượng bảo vệ, đồ ăn và tiện nghi, đồng thời là nơi lý tưởng để thảo luận chương trình nghị sự trước các cuộc họp.

Ông Kim Jong-un được nhìn thấy bên trong đoàn tàu đặc biệt trên đường từ Bình Nhưỡng sang Trung Quốc, theo hình ảnh công bố 2/9. Ảnh: KCNA.

Không rõ các nhà lãnh đạo Triều Tiên sử dụng bao nhiêu chuyến tàu trong những năm qua, nhưng Ahn Byung-min, chuyên gia người Hàn Quốc về giao thông Triều Tiên, cho hay họ phải chuẩn bị nhiều đoàn khác nhau để đảm bảo an ninh cho chuyến đi.

Mỗi chuyến tàu của ông Kim Jong-un thường dài 10-15 toa. Một số toa dành riêng cho nhà lãnh đạo, bao gồm phòng ngủ, phòng làm việc, phòng y tế và cả toa chứa hai xe Mercedes bọc thép. Ngoài ra còn có nhà hàng, thiết bị liên lạc và không gian làm việc cho đoàn tùy tùng đông đảo.

Những hình ảnh hiếm hoi do truyền thông Triều Tiên công bố hôm 2/9 cho thấy nội thất bên trong sang trọng với gỗ ốp tường, rèm cửa màu xanh - vàng, máy tính xách tay dát vàng, điện thoại bàn, thuốc lá và đồ uống cao cấp. Trong các chuyến công du, ông Kim thường xuất hiện trong không gian bày biện trang trọng.

Đoạn video do truyền hình nhà nước Triều Tiên công bố năm 2018 ghi lại cảnh ông Kim Jong-un tiếp các quan chức cấp cao Trung Quốc trong toa tàu rộng rãi, nơi được bài trí bằng những bộ sofa bọc nỉ màu hồng.

Năm 2020, truyền hình tiếp tục phát sóng hình ảnh ông Kim đi tàu thị sát khu vực bị bão tàn phá. Khán giả có thể thoáng thấy nội thất toa tàu với đèn trang trí hình hoa và ghế bọc vải in họa tiết ngựa vằn.

Trước đó, trong cuốn Orient Express (2002), quan chức Nga Konstantin Pulikovsky từng mô tả cha của ông Kim - cố lãnh tụ Kim Jong-il - đã yêu cầu rượu Bordeaux, Beaujolais và tôm hùm sống được vận chuyển bằng đường hàng không từ Paris để phục vụ ngay trên tàu trong chuyến đi tới Moscow.

An ninh thắt chặt trên biên giới Triều Tiên - Trung Quốc khi đoàn tàu của Chủ tịch Kim đi qua. Ảnh: Yonhap.

Không chỉ là phương tiện di chuyển, đoàn tàu này còn phải thích ứng với hệ thống đường sắt của từng quốc gia. Ahn cho biết khi Kim Jong-un đi tàu đến Nga, cụ thể chuyến công du năm 2023 để gặp Tổng thống Vladimir Putin, đoàn tàu phải thay đổi cụm bánh xe tại ga biên giới vì khổ đường ray giữa hai nước khác nhau.

Ngược lại, khi sang Trung Quốc, đoàn tàu không cần điều chỉnh, nhưng sẽ được đầu máy Trung Quốc kéo qua biên giới.

Trong những chuyến gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đoàn tàu bọc thép của ông Kim thường được kéo bằng đầu máy DF11Z màu xanh lá cây, loại do Trung Quốc sản xuất, mang biểu tượng của Tổng công ty Đường sắt Trung Quốc. Một số máy còn có số seri 0001 hoặc 0002, dấu hiệu cho thấy đây là phương tiện dành riêng cho cấp lãnh đạo cao nhất.

Đặc biệt, trong hành trình tới Việt Nam năm 2019 để dự thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump, đoàn tàu của ông Kim được kéo bằng đầu máy đỏ - vàng in logo đường sắt Trung Quốc. Theo chuyên gia Ahn Byung-min, tàu có thể đạt tốc độ khoảng 80 km/h trên đường ray Trung Quốc, cao hơn nhiều so với mức tối đa 45 km/h ở Triều Tiên.