Phong Nha - Kẻ Bàng lại giành giải thưởng quốc tế

Phong Nha - Kẻ Bàng giành "cú đúp" danh hiệu, trong khi Cao nguyên đá Đồng Văn được xướng tên là "Điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á" tại giải thưởng du lịch danh giá thế giới.

Hình ảnh hang Én (một hang động nằm trong vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng) chụp vào tháng 1/2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

Ngày 14/10, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng vừa được xướng tên ở 2 hạng mục quan trọng của Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards - WTA) 2025.

Đại diện Việt Nam giành chiến thắng ở 2 hạng mục:

Điểm đến thiên nhiên hàng đầu Việt Nam 2025 (Vietnam’s Leading Nature Destination)

Vườn quốc gia hàng đầu châu Á 2025 (Asia’s Leading National Park)

Ông Phạm Hồng Thái, Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, cho biết giải thưởng này không phải là đích đến, mà là khởi đầu mới. Đây cũng là "bảo chứng vàng" về chất lượng và đẳng cấp, có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến tâm lý và quyết định của du khách quốc tế.

"Đây là sự ghi nhận, nhưng cũng là một trách nhiệm to lớn. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục con đường phát triển du lịch bền vững, bảo tồn nghiêm ngặt các giá trị cốt lõi của di sản, để mỗi du khách đến đây không chỉ thán phục vẻ đẹp thiên nhiên mà còn cảm nhận được sự trân trọng của chúng tôi đối với mảnh đất này", ông Thái chia sẻ tại sự kiện diễn ra ở Hong Kong (Trung Quốc) tối 13/10.

Ông Phạm Hồng Thái, Giám đốc Ban quản lý Vườn (bên trái) nhận giải thưởng tử WTA. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Theo Ban quản lý, sự kiện này không chỉ là thành tựu, mà còn là sự công nhận ở cấp độ cao nhất cho những giá trị độc bản và nỗ lực của Quảng Trị trong việc bảo tồn và phát triển bền vững giá trị thiên nhiên của nhân loại.

Giải thưởng "kép" này được xem là phù hợp với định hướng chiến lược của tỉnh Quảng Trị, xác định du lịch là một trong 4 trụ cột phát triển kinh tế.

Tỉnh hướng đến đưa Phong Nha - Kẻ Bàng thành trung tâm du lịch mạo hiểm của châu Á, phấn đấu là hình mẫu về phát triển du lịch xanh, hài hòa giữa con người và thiên nhiên.

Du khách khám phá bên trong 4.500 m lòng động Phong Nha, đầu tháng 7. Ảnh: Quỳnh Danh.

Cũng trong khuôn khổ lễ trao giải, Cao nguyên đá Đồng Văn (Tuyên Quang) được WTA trao danh hiệu "Điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á năm 2025".

Đây là một trong những hạng mục danh giá nhất của WTA, nhằm tôn vinh các điểm đến có thành tựu nổi bật trong bảo tồn văn hóa bản địa, phát triển du lịch bền vững và gìn giữ hệ sinh thái tự nhiên.

Trước đó, tỉnh Hà Giang (trước khi sáp nhập) 2 năm liên tiếp được WTA vinh danh với các danh hiệu "Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á năm 2023" và "Điểm đến văn hóa khu vực hàng đầu châu Á năm 2024".

Cao nguyên đá Đồng Văn có diện tích hơn 2.300 km2, gồm 23 xã (trước đây thuộc 4 huyện vùng cao nguyên đá của tỉnh Hà Giang cũ, nay thuộc tỉnh Tuyên Quang). Cao nguyên có nhiều khu vực núi đá vôi nằm sát chí tuyến Bắc, có độ dốc khá lớn.

Đây là nơi sinh sống của khoảng 360.000 người dân tộc thuộc 19 dân tộc thiểu số, phổ biến là H'Mông, Dao, Tày Nùng.

Cảnh Hà Giang hiếm thấy (nay là Tuyên Quang) nhìn từ trên cao. Ảnh: Andy Trung.

Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu đầu tiên của Việt Nam vào ngày 1/10/2010 và là một trong những vùng địa chất đặc sắc, độc đáo nhất Đông Nam Á.

Từ đó đến nay, CVĐC đã 3 lần được UNESCO tái đánh giá định kỳ vào các năm 2014, 2018, 2022 và luôn giữ vững danh hiệu, khẳng định vị thế cũng như uy tín quốc tế của Việt Nam trong mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu.

Năm 2026, Công viên sẽ bước vào kỳ tái đánh giá lần thứ tư của UNESCO - dấu mốc quan trọng nhằm tiếp tục duy trì và nâng cao tiêu chuẩn di sản địa chất toàn cầu.