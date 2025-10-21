Phóng sự của FPT Play về Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Huyến lên sóng

FPT Play ra mắt phóng sự "Người mẹ từ chợ quê đến Ba Đình lịch sử", thuật lại cuộc đời nhiều mất mát, hy sinh của Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Huyến.

Tại lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80), hình ảnh cụ bà ngồi ở vị trí khán đài chính, ngay bên cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm, đã thu hút sự chú ý của đông đảo người dân cả nước. Đó là Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Huyến, cũng là nhân vật chính trong phóng sự Người mẹ từ chợ quê đến Ba Đình lịch sử mà FPT Play vừa ra mắt.

Mẹ Huyến rạng rỡ, hạnh phúc vào giây phút thiêng liêng trong buổi lễ A80 tại quảng trường Ba Đình lịch sử.

Mẹ Huyến sinh ra trong một gia đình Cách mạng ở xã Thạch Đồng, nay là phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh. Mẹ là con gái của liệt sĩ Trần Hậu Trưởng - cán bộ tiền khởi nghĩa, hy sinh năm 1938 trong phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp. Lớn lên cùng câu chuyện về những tấm gương Cách mạng, mẹ Huyến đã hun đúc trong mình tinh thần kiên trung, bất khuất.

Khi trưởng thành và lập gia đình, mẹ Huyến sinh được 8 người con (5 trai, 3 gái). Trong đó, 2 người con trai của mẹ đã hy sinh cho Tổ quốc: Liệt sĩ Nguyễn Văn Đường và Liệt sĩ Nguyễn Văn Cát. Hai anh lần lượt hy sinh vào năm 1977 và 1980 khi cùng đồng đội chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia.

Chiến tranh đã qua đi, nhưng chiến công của những con trai Mẹ luôn còn mãi với dân tộc Việt Nam.

Trong phóng sự, mẹ Huyến vẫn không kìm được nước mắt khi nhắc đến những người con đã khuất: “Thương chứ, thương con đứt ruột. Đẻ con ra sao mà quên được, đến giờ tôi vẫn tưởng tượng hai đứa, không quên mô”. Vượt qua bão giông, niềm tin "các con mất nhưng Tổ quốc còn" đã tiếp thêm cho mẹ động lực, tiếp tục vươn lên cống hiến, trở thành chỗ dựa của gia đình.

Hiện mẹ Huyến sống trong ngôi nhà nhỏ ở tổ dân phố Liên Công, phường Trần Phú, cùng vợ chồng người con út là anh Nguyễn Văn Thuyết và chị Nguyễn Thị Thắm. Dù tuổi đã cao, mẹ vẫn giữ nhịp ra chợ quê, bán bánh cuốn mỗi ngày. Quán bánh cuốn nhỏ mẹ đã duy trì gần cả cuộc đời, nuôi lớn những đứa con và phụng sự Tổ quốc.

Mẹ Huyến là hình mẫu tiêu biểu của phụ nữ Việt Nam: Anh hùng - bất khuất - trung hậu - đảm đang.

Sự hiện diện của mẹ Huyến là biểu tượng sống động của hình ảnh người Phụ nữ Việt Nam trong thời chiến lẫn thời bình: Kiên trung với Tổ quốc và đầy nghị lực trong cuộc sống đời thường. Và hình ảnh mẹ Huyến trong tà áo dài đỏ, xuất hiện bên cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm trên khán đài chính của quảng trường Ba Đình đã trở thành khoảnh khắc khó quên. Đây là điểm kết nối giữa thế hệ giữ nước và xây dựng đất nước, nối liền lịch sử hào hùng và tương lai rực rỡ.

Nói về sự kiện đặc biệt này, bà Lê Thị Phương Chi, Phó chủ tịch UBND phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh cho biết: “Mẹ Trần Thị Huyến là một trong 29 Mẹ Việt Nam Anh hùng của phường Trần Phú. Sự kiện mẹ Huyến được mời tham dự lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 không chỉ là niềm tự hào của riêng địa phương mà còn là niềm tự hào chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh”.