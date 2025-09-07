Phỏng vấn 50 lần nhưng không được nhận việc vì 'quá nóng bỏng'

Thay vì trở thành điểm cộng, vẻ ngoài gợi cảm lại là rào cản với Alê Gaúcha, khiến cô khó được nhận ở công việc bảo mẫu.

Alê Gaúcha chật vật tìm việc dù có đủ bằng cấp trong ngành bảo mẫu.

Alê Gaúcha (21 tuổi, người Brazil) miệt mài tìm kiếm cơ hội làm bảo mẫu sau khi hoàn thành khóa học chăm sóc trẻ em cách đây ba năm. Tuy nhiên, cô cho rằng đường cong cơ thể của mình lại thu hút sự chú ý nhiều hơn so với bằng cấp.

“Tôi luôn tự tin bước vào phỏng vấn, đưa ra các chứng chỉ, chia sẻ tất cả những gì mình đã học, nhưng chẳng bao giờ nhận được hồi âm. Ban đầu, tôi nghĩ là do thiếu kinh nghiệm, nhưng sau quá nhiều lần thất bại, tôi bắt đầu tin rằng nguyên nhân nằm ở chỗ khác”, Gaúcha nói với NeedToKnow.

Ngoại hình được cho là "quá nóng bỏng" của Gaúcha dường như trở thành rào cản trong ngành bảo mẫu, nơi nhiều gia đình tỏ ra e dè khi thuê người hấp dẫn vì lo ngại những người đàn ông "có thể sa ngã".

Gaúcha hiện kiếm tiền từ việc sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.

“Tôi muốn thể hiện sự chuyên nghiệp, nhưng dường như chẳng ai nhìn ra điều đó”, cô gái 21 tuổi than thở.

Trái ngược với khái niệm “đặc quyền nhan sắc” - khi người có ngoại hình ưa nhìn thường nhận được lợi ích tài chính hay ưu ái xã hội - Gaúcha nói cô lại trở thành "nạn nhân của chính vẻ ngoài hấp dẫn".

Trong thời gian tìm việc, Gaúcha bắt đầu đăng tải hình ảnh lên mạng và nhanh chóng thu hút hơn 230.000 người theo dõi trên Instagram.

Hiện, cô kiếm tiền với vai trò nhà sáng tạo nội dung và cho rằng công việc này khá ổn, dù không phải con đường dự tính ban đầu.

“Ngay cả khi bây giờ tôi không còn làm bảo mẫu, nhưng con người bảo mẫu trước kia vẫn còn trong tôi. Tôi vẫn cảm thấy gắn bó với trải nghiệm đó vì từng dành hết tâm huyết và chuẩn bị cho nó. Một mặt, tôi tìm kiếm sự ổn định; mặt khác, tôi đã tìm thấy tự do", cô khẳng định.

Tương tự Gaúcha, Irina Kova (người Nga) cũng từng gây chú ý khi chia sẻ câu chuyện chật vật tìm việc làm do vẻ ngoài gợi cảm. Dù có bằng luật và hồ sơ xin việc ấn tượng, cô vẫn bị đánh trượt vì nhà tuyển dụng nữ tỏ ra không tin tưởng hoặc thấy cô "chảnh chọe" trong khi đàn ông thì không thấy cô đủ nghiêm túc. Ngay cả khi cô đã xuất sắc vượt qua nhiều vòng tuyển dụng, các sếp nam dường như vẫn không bao giờ coi trọng cô.

Trong khi đó, ngoại hình nổi bật lại khiến Namkhing Kanyapak, được mệnh danh y tá đẹp nhất Thái Lan, bị đuổi việc.

Năm 2018, khi loạt ảnh của cô lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người tò mò tìm đến bệnh viện cô làm việc để chiêm ngưỡng, xin chữ ký hay chụp hình chung. Tình hình nghiêm trọng đến mức ban giám đốc bệnh viện buộc phải ra quyết định sa thải nữ y tá.