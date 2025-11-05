'Phú bà Cần Thơ' Ngân Collagen đáp trả

Trước thông tin Sở An toàn thực phẩm TP.HCM khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm giảm cân do Ngân collagen quảng cáo, "phú bà Cần Thơ" lên tiếng đáp trả.

Ngày 5/11, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết các cơ quan đang phối hợp kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo các sản phẩm thực phẩm, trong đó có một số sản phẩm thực phẩm giảm cân do Ngân Collagen quảng cáo.

Trong thời gian chờ cơ quan chức năng hoàn tất việc kiểm tra, xác minh, để bảo vệ sức khỏe, Sở khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng các sản phẩm được Ngân Collagen quảng cáo gồm N-Collagen Chanh Plus, N Collagen Đông trùng hạ thảo tổ yến Plus+, kẹo táo thải mỡ bụng.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Tối cùng ngày, Ngân Collagen (tên thật: Trần Thị Bích Ngân, sinh năm 1995) đăng tải một video ăn uống trên kênh TikTok cá nhân. Dưới phần bình luận, dân mạng thắc mắc với "phú bà Cần Thơ" về khuyến cáo của Sở An toàn thực phẩm TP.HCM.

Ngân Collagen quảng cáo nhiều sản phẩm mỹ phẩm, giảm cân trên trang cá nhân.

"Chị nói nhiều lần về vấn đề giảm cân này rồi em. Thứ nhất bên chị đã phối hợp làm việc cùng cơ quan (cơ quan chức năng - PV ) về những dòng thực phẩm giảm cân từ tháng 6 và đã hoàn thành nghĩa vụ, kết thúc từ tháng 6. Thứ hai, khi làm việc cùng cơ quan, bên chị có cung cấp đầy đủ giấy tờ pháp lý mà cơ quan yêu cầu, bên chị cũng đã không còn làm với nhà máy cũ, đã trình bày rõ ràng, xong xuôi hết. Và khi bên chị đã nghỉ bán, cơ quan cũng đã nắm được thông tin thì lý do gì lên thông báo người dân không dùng trong khi hàng bên chị đã nghỉ?", Ngân Collagen đáp.

Cô tỏ ra bức xúc khi trước đó, cũng có thông tin lan truyền rằng công ty cô ngừng hoạt động vì trốn tránh trong khi vẫn hoạt động bình thường và "đã làm việc xong từ tháng 6".

"Nếu em chưa đủ niềm tin thì có thể theo dõi thêm, thời gian sẽ trả lời tất cả em nhé", cô tự tin phản hồi bình luận.

Hiện trên trang cá nhân, Ngân Collagen vẫn thường xuyên quảng cáo các sản phẩm mỹ phẩm công ty kinh doanh. Riêng sản phẩm có tên N Collagen Đông trùng hạ thảo, cô tích cực đăng tải video giới thiệu từ đầu tháng 10, cho biết đã mở bán lại sau 6 tháng "cháy hàng".